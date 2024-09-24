5成企業處生成式AI早中期發展階段！戴爾推AI工廠　催化百業轉型

我是廣告 請繼續往下閱讀

戴爾科技集團（Dell）於今（24）日舉辦年度科技盛事「戴爾科技論壇」，會中公布一項數據顯示，有超過5成企業已處於GenAI的早期至中期發展階段，而戴爾與合作夥伴推出「Dell AI Factory」，盼加速創新、催化百業數位轉型。「戴爾科技論壇（2024 Dell Technologies Forum）」聚焦探討新一代AI革命與數位轉型所帶來的加乘效應與挑戰，而各產業如何將人工智慧融入企業營運與實務應用以加速業務創新力。戴爾研究顯示，約有81%的業界人士認為AI與GenAI 將顯著的改變他們的產業，57%的人承認他們已經在努力跟上此變革的速度，並有57%的企業已處於GenAI的早期至中期發展階段。另外，有83%的CIO計劃於今年將部份工作負載從公有雲遷回地端，而這是由推理運算和資料引力所驅動的決策。經濟因素也扮演關鍵角色，在地端進行大型語言模型推理運算可比在公有雲上執行的成本效益高出75%，因此有不少企業管理高層將GenAI視為克服創新障礙、提升資安、開發收入來源並降低成本的工具。然而，企業在期待靈活運用AI技術和策略時，往往缺乏創新技術支持和相應的「行動指南」，有愈來愈多企業意識到，當前的IT營運模式可能無法應對AI發展的速度與規模，企業必須建立堅實的AI基礎，否則將面臨淘汰風險。台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，全球經濟不斷發展，成功將取決於能多快且有效的駕馭AI，而這將是在AI時代中區分勝者與敗者的關鍵。要保持競爭力，加速邁向AI未來已不再是選擇，而是必須，戴爾希望幫助客戶加快他們邁向成功的步伐。在此背景下，戴爾的AI全方位解決方案應運而生，催化企業充分釋放AI潛力，在AI創新應用過程中降低成本、提升效能，實現業務增長與擴大商業價值，協助企業穩健迎向AI浪潮。戴爾與合作夥伴推出「Dell AI Factory」，為客戶識別並優先考慮對其可創造最大業務影響的AI應用場景。其中最受歡迎的應用場景為運用GenAI利用客戶所有數據，讓生成市場分析、建立技術文檔和製作新行銷內容等皆變得更輕鬆快速。另一強大的應用場景即是程式碼生成，GenAI使開發人員可使用自然語言生成程式碼、自動化常規任務執行或紀錄最佳實踐，使客戶可專注於更複雜的挑戰。Dell AI Factory為因應AI技術快速發展及多樣化的AI需求，提供完整的驗證解決方案，涵蓋更簡易的部署、營運、維護及頂尖儲存技術。