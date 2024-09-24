周思齊坦言引退賽後很放鬆！再度踏上球場　逗趣稱：有點不知所措

周思齊坦言引退賽後很放鬆！中信兄弟上周末在台北大巨蛋，為資深球星周思齊舉辦引退賽，連續2天滿場，共吸引8萬名觀眾進場周思齊。今（24）日隨隊來到新莊球場，進行和富邦悍將的比賽，賽前接受訪問，周思齊坦言前兩天比較累，結束後突然放鬆，睡得很好。雖然賽前依然一起參與練球，但周思齊也開玩笑說，不知道要練什麼，有點不知所措。
引退賽後心情曝光 希望最好不要再上場
當被媒體問到引退賽後，心情有沒有什麼不同之處，周思齊表示：「睡得很好，沒有比賽的那種壓力，感覺整個攤掉，因為前兩天比較累，可能緊繃了一段時間，突然放鬆，就睡得很好。」他笑著補充道：「也不是睡，感覺比較像昏睡、昏倒。」
賽前周思齊還是有參與球隊訓練，他解釋道：「雖然不用準備比賽，但還是要保持訓練這樣，以備不時之需，如果那幾個有受傷，才會上去，但是機率很低。個人是希望不要再出賽了，因為出賽就代表球隊可能有問題。」
訪問的最後，周思齊一邊拿起球棒走上場，一邊笑著說道：「其實也不知道要練什麼，我先去不知所措了。」
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當被媒體問到引退賽後，心情有沒有什麼不同之處，周思齊表示：「睡得很好，沒有比賽的那種壓力，感覺整個攤掉，因為前兩天比較累，可能緊繃了一段時間，突然放鬆，就睡得很好。」他笑著補充道：「也不是睡，感覺比較像昏睡、昏倒。」
賽前周思齊還是有參與球隊訓練，他解釋道：「雖然不用準備比賽，但還是要保持訓練這樣，以備不時之需，如果那幾個有受傷，才會上去，但是機率很低。個人是希望不要再出賽了，因為出賽就代表球隊可能有問題。」
訪問的最後，周思齊一邊拿起球棒走上場，一邊笑著說道：「其實也不知道要練什麼，我先去不知所措了。」