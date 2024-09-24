澳洲天然有機精油Bonnie House夢時代開幕　義賣所得捐原鄉

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▲活動現場規劃Bonnie House的BH公益裸瓶組義賣，義賣所得全數捐給那瑪夏區公所。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲活動邀請那瑪夏的魯凱族、卡那卡那富族約30餘位族人到現場表演，並進行那瑪夏農特產品販售，以及Bonnie House的BH公益裸瓶組義賣。（圖／記者陳美嘉翻攝）

來自澳洲有機精油品牌「Bonnie House」引進台灣已邁入20年，日前於夢時代的專櫃重新開幕，澳洲駐台辦事處副代表Christopher Lim、國策顧問何美玥、資深藝人劉瑞祺、那瑪夏區長孔賢傑等人均出席。此外，當天也規劃BH公益裸瓶組義賣，義賣所得全數捐給那瑪夏區公所，以實際行動支持及幫助原鄉聯外道路重建。Bonnie House總監張月園20年來一路篳路藍縷、胼手胝足，從小型代理商逐漸擴展，成為全台第一個符合ISO-22716國際標準的化妝品優良製造規範精油工廠。澳洲駐台辦事處副代表Christopher Lim出席時表示，Bonnie House是澳洲政府TGA（藥品管理局）核准上市的有機精油，很高興台灣Bonnie House品牌總監張月園的努力，不僅讓Bonnie House成為家喻戶曉的知名天然有機精油品牌，更讓台灣民眾深入了解澳洲優質商品的價值。出席開幕活動的國策顧問何美玥指出，20年前擔任經濟部長時就認識了張月園，張月園獨到眼光看到大健康的發展趨勢，不僅將優質有機精油引進台灣，更是婦女創業的典範。此外，張月園更不斷與台灣多家教學醫院-長庚、榮總、義大、成大，以及日本學者、中華經濟研究院等進行實證研究，積極推動「香氛療法」及「有機精油投入高齡及失智照護」。已超過60歲的資深藝人劉瑞祺也出席開幕活動，在演藝圈飽經歷練的她，透露不老秘訣就是長期保持身心的愉悅，不讓外在環境影響自己的心情，她也使用純天然、有機的精油保養及照顧身心靈。劉瑞祺指出，在接觸Bonnie House天然有機產品後，她是天天使用。民眾問她最喜愛Bonnie House哪一款產品，劉瑞祺想想後笑著說，每一款產品都愛不釋手。活動邀請那瑪夏的魯凱族、卡那卡那富族約30餘位族人到現場表演，並進行那瑪夏農特產品販售，以及Bonnie House的BH公益裸瓶組義賣，義賣所得全數捐給那瑪夏區公所，以幫助因颱風造成坍方的聯外道路重建，出席來賓及民眾熱情購買，以行動來支持及幫助原鄉。