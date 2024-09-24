周杰倫成大巨蛋個唱第一人！粉絲突跪求「下水道圖」　真相超鼻酸

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▲周杰倫睽違7年回到台灣開唱，成為唱進台北大巨蛋的第一人。（圖／杰威爾音樂提供）

▲有粉絲求周杰倫提供大巨蛋下水道的施工圖，開玩笑說「願意進下水道聽。」（圖／臉書）

天王周杰倫將在今年12月5日至8日回歸台北，一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，門票於10月23日開搶，許多歌迷看到消息後，都磨拳擦掌準備搶票。不過Threads上面卻有不少網友批評，周杰倫年紀又大、江郎才盡，大巨蛋場地還會漏水，大家不要搶，不過看到最後才發現，原來是一篇反串文，因為該網友最後留下一句話，「票讓我搶就好」；還有人開玩笑說，「有人能提供大巨蛋下水道或是管線的施工圖嗎？我搶不贏黃牛，但我願意進下水道聽。」周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會已在世界各大城市巡迴多達75場，足跡遍及英國、法國、澳洲、泰國、日本等地，每場都吸引眾多粉絲前往觀賞。這次他將於12月上旬回歸台北，成為首位站上大巨蛋舉辦個人演唱會的第一人，因應全新場地，他將再度升級演出規模，舞者、道具和視覺變化都再創最高規格，「嘉年華」演唱會的製作成本最初就高達台幣2億元，在預算不斷追加的情形下，已刷新周杰倫演唱會成本的紀錄。這次周杰倫演唱會門票將於10月23日在拓元售票系統開搶，許多歌迷都相當期待，不過Threads上卻突然出現不少批評周杰倫的貼文，其中一名網友就說，「周杰倫年紀又大、江郎才盡，反反覆覆就那幾首在炒冷飯，大家一樣讓他圈錢，當大家是傻瓜，拜託各位不要去搶」，不過最後一句話「票讓我搶就好」透露出他的心聲，原來這名網友是故意逆向操作，希望搶票的競爭對手少一點。還有人批評大巨蛋場地，「周杰倫演唱會門票10/23開始搶票，在這邊鄭重呼籲，大巨蛋真的很危險，生命只有一次，安全第一，有一點sense的人建議不要搶票」，但看到最後一句「因為會妨礙我搶」，發現這同樣是一篇反串文。另外，還有網友哀求周杰倫提供台北大巨蛋下水道或管線的施工圖，「我可能搶不贏黃牛，但我願意進下水道聽，感謝！」吸引不少人留言表示，「下水道請讓我也排一個名額，謝謝」、「下水道+1」、「這裡也想卡兩個」、「周杰倫演唱會搶票時間一出來，我就開始查地下水道地圖，完全搶不到票的話，我就直接地下水道跑進去聽。」