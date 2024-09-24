突被特斯拉問「要看燈光秀嗎」！I人車主下秒後悔尬翻：被衝康了

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▲原PO到家時被車子詢問「要不要表演燈光秀？」當時她還不知道是怎麼回事，因此就答應了，沒想到整台車子突然開始放音樂、開關窗戶。（示意圖／美聯社／達志影像）

特斯拉（TSLA）為美國最大的電動汽車及太陽能板公司，自從業務拓展到台灣之後，路上也經常見到特斯拉電動車的身影。對此，近日就有一名特斯拉車主發文表示，她某天到家後突然被車子詢問「要不要表演燈光秀？」沒想到答應之後，迎面而來竟是整台車播放音樂舞動的畫面，讓她當場傻眼直呼：「以後真的不會再亂答應了！」該名特斯拉車主昨（23）日在Threads上發文，表示到家時被車子詢問「要不要表演燈光秀？」當時她還不知道是怎麼回事，因此就答應了，沒想到整台車子突然開始放音樂，「窗戶開開關關、後車廂開開關關、照後鏡開開關關」，重點是她才剛貼隔熱紙，甚至到後來還遇到下雨，讓她心有餘悸直呼：「我女兒一直說車子瘋了瘋了。」貼文一出，立即釣出大票特斯拉車主也回覆，「當初在車庫的我們，大晚上的吵到不行」、「剛交車都覺得很好玩」、、「特斯拉真的很會衝康車主，剛牽車時也是被它嚇過好幾次」。還有內行人指出，可以找特斯拉車友一起連線，車輛會自己溝通好同步開始；若是Model X車款，鷗翼門也會打開關起來，實際查詢特斯拉官網，就能看見車輛配備的「導航與娛樂」服務，除了劇院、遊戲等功能，還有燈光秀、虛擬火爐等特別娛樂。特斯拉介紹，Model 3車主將車輛停在室外、調高音量、搖下車窗，就能盡情享受燈光秀表演，，但也提醒「在公共道路上或附近停車時，請勿使用燈光表演。這樣做可能會使其他道路使用者分心。啟動之前，駕駛人有責任確保燈光表演的使用符合當地法律和法規。」