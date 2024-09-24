國科會邀產學研界聚焦智慧科技大南方　AI、擴算力盼造數位自主權

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▲TTA南部據點現場匯聚新創團隊與論壇出席產學研界講者，進行深度的技術與資源媒合交流，探討主權AI的實踐與挑戰、算力發展現況與未來，以及各界可提供的AI分享資源。（圖／國科會提供）

算力就是國力，國家科學及技術委員會面對全球各國積極推動主權AI（人工智慧），為了鞏固國家AI戰略資產，所屬的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena South, TTA）南部據點今（24）日邀請產學研界聚焦談論「智慧科技大南方產業生態系」策略當中的「擴算力」議題，期盼自主打造數位主權。國科會表示，台灣科技新創基地南部據點今日舉辦「AI主權時代：共創算力未來」座談暨媒合交流會，邀請國家實驗研究院國家高速網路與計算中心主任張朝亮、日商優必達台灣有限公司企業發展副總經理謝啟耀、台南大學資訊工程系教授李健興，以及發展主權AI的新創團隊，針對如何透過算力與AI技術自主打造數位主權，進行深度座談。國科會指出，座談會聚焦「智慧科技大南方產業生態系」策略當中的「擴算力」議題，其中國網中心張朝亮分享國家級AI研發與高速計算資源，還有企業代表日商優必達台灣謝企業發展副總經理指出，該公司擁有Nvidia H100 GPU資源，期盼透過算力結合技術，充分瞭解目前台灣AI應用的實踐與挑戰。台南大學李健興呼應主權AI議題，談到開發台語人機共學系統，推廣本土語言學習事宜，鼓勵產業與新創團隊開創人機智慧學習最新應用領域，現場匯聚TTA南部據點進駐新創團隊智囊團、智齡科技，邁爾凌科技、長佳智能等團隊，也與國網中心及企業代表進行深度的技術與資源媒合交流，透由彼此技術互補與算力需求之下，激發不同的合作火花。國科會產學及園區業務處長許增如提到，國科會推動「智慧科技大南方產業生態系」，透過擴算力、鏈場域、引人才、展應用，並且逐步盤點產業需求，針對通訊、資安、金屬加工、車用零組件、淨零綠能、智慧農業、智慧餐飲、健康醫療等產業，提供AI技術與支持資源，TTA南部據點作為人工智慧產業專區科技創新的樞紐，串聯南台灣供應鏈資源，加上AMD將進駐沙崙加值，期盼能以產業帶領新創團隊，促成「AI產業化、產業AI化」，協助百工百業數位轉型。國科會說明，台灣第一個人工智慧產業專區落腳沙崙智慧綠能科學城，並且逐步推動AI應用發展百工百業，落實人工智慧島的願景，而且TTA南部據點也將持續作為孵育AI新創人才與創新技術的平台，更進一步整合大南方與沙崙各區實證場域的優勢，朝向邁進AI科技研發、AI系統開發與AI普及化目標，為了下一個10年的AI國力扎根，加速成果落地。