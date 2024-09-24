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魏碩成丟分自責！引退賽後90度鞠躬　周思齊緩頰：我們也沒打分數

記者林之越/新北報導

▲中信兄弟土投魏碩成，22日在周思齊的引退賽中繼出賽，結果承擔輸球責任。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟土投魏碩成，22日在周思齊的引退賽中繼出賽，結果承擔輸球責任。（圖／中信兄弟提供）
魏碩成引退賽丟分自責鞠躬！中信兄弟上周末在台北大巨蛋和味全龍進行2連戰，並為球星周思齊舉辦引退賽。不過在22日的比賽卻以1：5敗給味全，為引退系列賽留下小遺憾。兄弟牛棚投手魏碩成，在7局中繼登板救火失利，最終讓味全攻下4分大局，賽後向周思齊獻花時，也90度鞠躬向現場觀眾致意。周思齊今（24）日受訪時也為他緩頰，表示輸球不全然是他，因為打線也沒打下分數。

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魏碩成90度鞠躬　網讚周思齊大氣

22日比賽的7局上，兄弟、味全維持1：1平手，但由蔡齊哲登板投球後，陷入滿壘危機，魏碩成接替登板解危，但卻分別投出1次觸身死球，以及1次四壞球保送。不僅沒有抓下出局數，更免費奉送對手1分，最終味全在該局攻進4分，以5：1拿下球賽勝利

比賽結束後，在兄弟球員獻花給周思齊的環節中，魏碩成特地90度鞠躬致意，而周思齊也展現大氣一面，面帶微笑，抬起手示意讓魏碩向觀眾鞠躬，全場也響起相當熱烈的掌聲

今（24）日賽前接受訪問，回憶起當時2人的互動，周思齊說：「他可能也蠻自責的，那幾球讓球隊陷入危機，而且原本就很自責，然後參加賽後活動變更自責，看到我又更自責。」不過周思齊也貼心為球隊小老弟緩頰，表示：「但輸球不全然是他，因為我們也沒打分數進來。」

▲周思齊賽後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊在引退賽後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

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