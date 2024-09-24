魏碩成丟分自責！引退賽後90度鞠躬　周思齊緩頰：我們也沒打分數

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▲周思齊在引退賽後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲周思齊引退賽第二次打擊打出一支一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

魏碩成引退賽丟分自責鞠躬！中信兄弟上周末在台北大巨蛋和味全龍進行2連戰，並為球星周思齊舉辦引退賽。不過在22日的比賽卻以1：5敗給味全，為引退系列賽留下小遺憾。22日比賽的7局上，兄弟、味全維持1：1平手，但由蔡齊哲登板投球後，陷入滿壘危機，比賽結束後，在兄弟球員獻花給周思齊的環節中，今（24）日賽前接受訪問，回憶起當時2人的互動，周思齊說：「他可能也蠻自責的，那幾球讓球隊陷入危機，而且原本就很自責，然後參加賽後活動變更自責，看到我又更自責。」