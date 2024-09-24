日月潭花火節10/1登場 響應「低碳旅遊」可獲百元抵用券

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日月潭花火節10/1登場，南投縣府推動「低碳旅遊」，籲請遊客為保護日月潭美景盡一份力。（圖／南投環保局提供)

2024年日月潭花火音樂嘉年華10月1日璀璨登場！南投環保局為鼓勵遊客多多使用大眾運輸系統，減輕廢氣、噪音及垃圾對環境造成的壓力，特與日月潭國家風景區管理處及南投客運合作，推出套裝行程，可享套票內優惠外，也推動「低碳旅遊」政策，搭乘台灣好行遊客，可獲100元自行車租賃抵用券，鼓勵騎乘自行車漫遊日月潭美景， 也為保護環境盡一份力。日月潭風光明媚，成為國內外遊客慕名的熱門景點。只是，隨著遊客及車輛湧入， 當地環境正面臨嚴峻挑戰；諸如車輛排放廢氣、噪音以及大量垃圾，已逐漸侵蝕這片美景。為減輕環境壓力，南投縣環境保護局積極推動「低碳旅遊」政策，搭乘台灣好行遊客，可獲100元自行車租賃抵用券。為宣導好康消息，環保局今日在日月潭向山遊客中心辦理「綠色騎跡日月同遊」低碳旅遊推廣發布會，邀請貴賓、議員參加，現場準備低碳環保互動大富翁與遊客互動。環保局說，10月1日起至11月30日花火節舉辦期間，購買「台灣好行」套票前往日月潭的遊客，除享有套票內的優惠，還可額外獲得環保局提供的自行車及電動輔助自行車租賃折抵券， 每輛可折抵100元， 本次活動參與的租車業者也多達23 家，方便遊客租用。另外，使用折抵券後拍照上傳至「南投縣政府環境保護局」粉絲專頁，按讚並公開分享活動貼文， 即可參加抽獎活動，最大獎可獲得10,000元的賣場禮券，歡迎遊客踴躍參與。環保局表示， 日月潭國家風景區自 112 年 11 月 1 日起正式公告為「空氣品質維護區」，加強車輛管制措施。對於「出廠滿兩年以上的柴油車， 未在稽查日前一年內完成排煙檢測合格紀錄」，或「出廠滿五年以上且逾期未檢驗合格的燃油機車」，將透過車牌辨識系統進行監控，違規者每次 500 元的罰款， 也特別提醒民眾， 除了按時將愛車進行排煙檢測外， 搭乘大眾運輸也是不錯的選擇。環保局局長李易書表示， 歡迎遊客多搭乘大眾運輸前往日月潭， 不僅免去開車的辛勞及停車困擾， 套票行程也經濟實惠， 可以騎自行車漫遊日月潭體驗環湖美景， 也能為保護環境盡一份心力。活動詳細資訊請上『南投縣政府環境保護局』粉絲專頁。