日本自民黨總裁選倒數！候選人談能源政策　多人支持重啟核電廠

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▲俄羅斯軍機三度侵犯日本領空。（圖／美聯社／達志影像）

日本執政黨自民黨即將在本月27日舉行總裁選舉（黨魁選舉），此次本次選舉共有9人參選，創史上人數最多。候選人們也在23日時，於自民黨總部召開的政策討論會上，針對各大議題進行討論，其中談到能源議題時，包括前幹事長石破茂、前環境相小泉進次郎等多名候選人主張推進核電廠重啟。根據《共同社》報導，日本自民黨今日召開政策討論會，由總裁候選人針對能源政策與少子化對策等議題進行討論。其中談到能源議題時，前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎等多名候選人主張推進核電廠重啟。石破茂稱，「將徹底確認安全性」，並表示將致力於地熱發電等。小泉進次郎也提及地熱發電、海上風力發電等，稱「將增加去碳化電源」。前經濟安保大臣小林鷹之提出了年內修改能源基本計劃，刪除當前「儘可能降低核電依賴度」的表述，「廢除可再生能源最優先的原則」。經濟安全保障擔當大臣高市早苗則提出推進開發下一代新型反應器，以保障電力的穩定供應。針對少子化議題，石破茂強調，「少子化的本質是『少母化』，重要的是如何創造能夠結婚的環境」；高市早苗、小泉進次郎以及幹事長茂木敏充則指出，增加適婚年齡人群的收入很重要。數位大臣河野太郎、前官房長官加藤勝信提及支援凍卵項目，使女性能夠選擇何時懷孕。近來，俄羅斯頻頻侵犯日本領空，23日日本航空自衛隊戰機發射熱焰彈警告，並首度向俄軍反潛機使用熱誘彈實施「警告射擊」。針對俄羅斯軍機頻擾問題，各個候選人也在24日的政策討論會上發言，不少人支持對3次侵犯日本領空的俄羅斯軍機使用熱焰彈以示警告。高市早苗更譴責，「切實地採取了應對。不能允許這樣的暴舉。」小泉進次郎則指出，有必要對是否與中國攜手等俄方意圖進行充分分析。前官房長官加藤勝信明確表示，「強烈支持」使用熱焰彈。茂木敏充也稱，「有必要採取嚴厲措施」等。小林鷹之強調，對外發出會以嚴厲態度應對侵犯領空行為的訊息很重要。官房長官林芳正提及中俄海軍本月實施的聯合演習，認為「也可能存在關聯性」。石破茂則提及規定侵犯領空行為應對措施的《自衛隊法》第84條，指出有必要就更具體的應對制定統一見解。河野太郎主張擴充自衛隊飛機備用更換零部件，表示「將建立強而有力的防衛產業」。隨著自民黨總裁選舉邁入倒數，據全日本新聞網於21、22日進行的民調顯示，目前石破茂仍高居首位，支持率達31%，而小泉進次郎則較上月減少了3%，達到20%，第三名的高市早苗支持率達15%。