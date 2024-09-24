星宇航空Q4掛牌上市！立志打國際盃　明上市前業績發表會

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星宇航空9月登錄興櫃，即將於第四季掛牌上市，明（25）日將舉辦上市前業績發表會。星宇航空立志打國際盃，客運與貨運表現均優異，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架。星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空飛航至今，秉持飛安優先、精品服務的精神服務旅客，累積許多來自市場的熱烈迴響，很感謝也很重視。掛牌上市後，公司進入下一個階段，將秉持初衷，帶領公司持續創新及成長，服務來自全球的旅客，同時，也注重公司治理的落實，打造永續經營的企業，不辜負投資人的期望。星宇航空2023年總營收為224.72億元，年增568%。其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。2024年1-8月客運營收為202.88億元，年增率62%，主要於全球客運需求回升，票價維持高檔，載客率均維持八成以上，同時新機持續交付，提升整體運力。除此之外，2024年1-8月貨運營收為17.65億元，年增率83%，成長主因除公司持續引進廣體客機增加北美航班及載貨容量外，因應電商及AI相關產品需求持續成長，市場急單陸續湧現導致艙位供不應求，載貨量表現優異。星宇航空立志打國際盃，也看準精品航空市場缺口，鎖定高收益商務及旅遊客群，並打造國際精品品牌。除客運外，星宇航空也看好台灣及東南亞航空貨運發展潛力，除利用機腹載貨外，也已訂購5架A350F貨機，預計將於2027年開始交機，提早佈局貨運市場以滿足強勁的進出口需求。星宇航空現有機隊規模共24架，包括13架A321neo、5架A330neo及6架A350-900，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進A330neo、A350-900及A350-1000機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。航網部分，星宇航空截至2024年12月共飛航31條航線，除綿密的亞洲區域航網，亦擴及北美西岸三大城市：洛杉磯、舊金山及西雅圖三條航線，更與阿拉斯加航空的緊密合作，未來會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，期望爭取更多策略性合作機會，共同創造雙贏局面，並預計於明年底展開申請加入航空聯盟計畫。