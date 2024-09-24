《再見，福寶》10／4在台感人上映！姜爺爺：牠認得我　粉絲哭了

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▲「福寶」是目前最紅的熊貓。（圖／車庫娛樂）

▲電影中，「福寶」跟「姜爺爺」的互動，感動不少人。（圖／車庫娛樂）

▲福寶的爸爸樂寶（如圖），也是深受大眾喜愛。（圖／車庫娛樂）

▲《再見，福寶》10月4日在台上映。（圖／車庫娛樂）

南韓年度動人鉅獻《再見，福寶》，是創造社群上億觀看次數、全球最有名的貓熊「福寶」催淚道別電影，故事承載「福寶」1354個日子中最動人的瞬間，並揭露感動千萬人的「福寶」、飼養員「姜爺爺」姜哲遠、飼養員「宋爺爺」宋永寬等人在韓國，以及「福寶」離開韓國前，不為人知的故事。「福寶」是2016年3月被送到韓國「愛寶樂園」的兩隻大貓熊「愛寶」、「樂寶」在2020年以自然繁殖的方式所產下的孩子，紀錄顯示是全球出生的貓熊中，最快睜開眼睛的貓熊，同時也是韓國首次以自然繁殖的方式所誕生的貓熊，從小就展現可愛淘氣的模樣，因此深受許多民眾的喜愛，甚至有「國民貓熊」的稱號。他的名字「福寶」的涵義為「給予幸福的寶物」，而在艱辛的疫情期間誕生的「福寶」，也真的帶給許多人溫暖療癒的力量，成為全球最有名的明星貓熊。綽號為「姜爺爺」的飼養員姜哲遠，因為將「福寶」當成自己的孩子般照顧而有名，他從2016年就開始照顧從中國來到韓國的「樂寶」與「愛寶」，因此他也自然而然的將自己稱作「福寶」的爺爺。根據保護研究協定，以租賃的方式在中國境外生活的大貓熊所產下的貓熊，必須在滿4歲前回到中國，因此「福寶」在今年4月已前往中國四川展開新的「熊生」。特別的是，據說當時姜哲遠為了讓「福寶」之後回中國能過得順遂，就建議「愛寶樂園」記錄「福寶」可愛的成長過程，而影片中，「福寶」和飼養員逗趣的互動，真的讓「福寶」打開知名度，目前在愛寶樂園YouTube頻道中，「福寶」影片的累積觀看次數已突破5億，是名副其實的貓熊明星，受到全世界的關注。飼養員姜哲遠表示，他知道所有的相遇都將迎來離別，所以他拜託「福寶」的粉絲，都要做好和「福寶」道別的準備。然而隨著「福寶」離開的日子逼近，他的情緒也變得激動。而在「福寶」要離開韓國的前一天，姜哲遠的母親離世了，但為了幫助「福寶」能適應新環境，姜哲遠仍依原定計畫和「福寶」一同前往中國，他表示：「在母親去世的前三天，我有跟母親說我要去中國一趟，然而就在出發的前一天母親過世了，這讓我感到很崩潰，但家人們都很體諒我，我才能照原定計畫陪『福寶』前往中國。在《再見，福寶》中也記錄了這段過程，所以本作對我而言變得更特別了！」姜哲遠也相信他的母親能諒解他所做的決定。《再見，福寶》中，還記錄了飼養員姜哲遠在今年7月前往中國四川臥龍神樹坪基地，與「福寶」時隔92天動人的再會過程。姜哲遠對此表示：「第一天去看牠時，我看到了睡2個小時左右的『福寶』，但他後來聽到我喊他時嚇了一跳，還抬起頭看我，我心想原來他認得我啊！隔天和『福寶』見了30分鐘左右，『福寶』當時沒進食時，一直在我面前走來走去，還和我對望。我很想跟『福寶』說：『你果然能適應得很好，我就知道你會表現得很好！』。」不過，也有許多粉絲對於姜哲遠只能遠觀「福寶」的情況感到惋惜，但姜哲遠說：「我覺得不能讓正在適應新環境的「福寶」感到混亂，若真的能到室內和「福寶」見面、接觸到他，對我而言可能是好事，但可能會對「福寶」造成困擾。中國方面考量到安全問題，所以還特地在其他遊客都離開後讓我跟福寶見面。」姜哲遠也說，希望還能有機會去看「福寶」，也期待「福寶」能認得自己。而尚未有機會與「福寶」重逢的飼養員宋永寬則表示：「光是聽到福寶在中國過得很好的消息，我就感到安心了。想在心情變得平穩時再見面，希望今年有機會見到福寶。」另外，對於「福寶」在中國所展開的新生活，姜哲遠說：「我們福寶是個經過一段時間後，就會表現得很好的孩子，我相信現在的他應該已經適應了新環境，將展開他的『第二熊生』。我應該一輩子都不會忘記福寶，他會一直在我的心中。雖然送走了『福寶』，但其他寶家族還在這，我們會負起飼養員的責任，好好照顧他們。」《再見，福寶》故事敘述「福寶」離開韓國的日子確定後，「福寶」身邊的人無不感到惋惜。迎來離別的瞬間，為了「福寶」的幸福而努力保持平常心的飼養員「姜爺爺」姜哲遠和「宋爺爺」宋永寬，內心也開始動搖。從得知離別之日將到來的每分每秒，都真心感到依依不捨的他們，1354個日子以來，未曾公開的故事將在大銀幕揭曉。《再見，福寶》10月4日在台上映。