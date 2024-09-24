高雄榮總「達文西泌尿外科手術觀摩中心」揭牌

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達文西手術系統是劃時代的醫療科技，廣泛運用在外科手術上。高雄榮總今(24)日舉行「達文西泌尿外科手術觀摩中心」揭牌儀式，院長陳金順指出，醫院要成立「達文西泌尿科手術觀摩中心」，至少需累計600例手術經驗，及完整醫療教學團隊才能接受原廠認證，高榮已超過2000例，這也高屏唯一醫學中心成立觀摩中心。達文西手術已廣泛運用在外科手術上，如泌尿系統、胰臟、頭頸部、乳癌等，且於去年開放17項納入健保給付，健保署於今年7月再通過46項，包括鼠蹊疝氣修補、子宮肌瘤切除等常見手術，預計超過8400人次受益。高雄榮總外科部主任余家政執行泌尿科達文西手術逾600例，其達文西泌尿手術的多樣性，以及累積10年純熟的手術技術經驗，獲得直覺公司美國總公司認可，取得泌尿科達文西手術觀摩指導醫師資格，促使更多國內外醫師都能到高雄榮總，學習如何運用達文西機械手臂系統進行泌尿系統微創手術，讓精準微創手術更加普及而嘉惠更多病人。余家政表示，醫師運用達文西機械手臂執行攝護腺癌症根除手術，僅需在腹部開5~6個小於一公分的傷口就能執行。可大幅提升手術精準度，降低傷害勃起神經的比率，另可加速患者術後禁尿功能的恢復。此外，余家政獨創「攝護腺披風保留」攝護腺根除手術，大量保留攝護腺周邊的組織，只切除攝護腺本體（減少破壞並加強重建），余家政指出，這種技術大幅改善了病人術後小便控制能力，許多病人在拔除導尿管後幾乎立即恢復禁尿功能，大部分也能在三個月內達到95 %以上的小便控制成功率。此項手術已在台灣泌尿科醫學會年會台日交流會議上發表，深獲大家肯定。