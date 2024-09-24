超思蛋大搜索　黃國昌質疑沒要認真追究、張啓楷喊別打假球

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檢調今（24）日針對超思蛋案發動大搜索，長期追查此案的民眾黨立委張啓楷表示，雖然檢調的動作慢了好幾拍，但仍希望不要「打假球」，務必查清楚進口雞蛋種種「超不可思議」的問題，給人民一個真相。不過，民眾黨團總召黃國昌認為，超思弊案他早已揭露許久卻拖延到現在才辦，而且從目前媒體披露搜索約談的層級來看，「檢調沒有要認真追究的跡象」。檢調偵辦超思蛋案，今下午搜索超思、亮采兩間家公司、農業部、中央畜產會等地，約談相關官員和業者，晚間陸續移送北檢複訊。立院進口雞蛋調查專案小組召集人、民眾黨立委張啓楷傍晚回應，「檢調雖然慢了好幾拍，但終於跨出第一步」。張啓楷指出，立法院經濟委員會今年7月11日通過成立進口雞蛋調查專案小組，當天他和藍委楊瓊瓔、張嘉郡等就曾問北檢，到底案子辦到哪裡？但北檢當時僅回應「在偵辦中」，甚至直到上周都還沒有聽聞進展。直到今天總算看到北檢有了搜索行動，「但希望是真的徹查到底，把真相查個一清二楚，而非打假球」。張啓楷說明，超思從一個資本額才50萬元的一人公司，去年進口巴西蛋至少賺走3800萬手續費；前年進口日本蛋，據監察院調查報告，利潤更超過1億1602萬元，不只泿費人民納稅錢，更可能有官商勾結、巨額圖利問題。其他包括過期的7000多萬顆雞蛋被做成液蛋，政府8月時還標售可能過期的液蛋，究竟有無吃進消費者肚子裡，政府也都需要給人民清楚的交代。張啓楷強調，希望北檢勿枉勿縱，不要打假球，全民要真相，大家會盯著看北檢到底是辦真的，還是虛晃一招。