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延續今年法國生活節11萬人熱潮　高市行國處：2025年續辦

記者郭凱杰／高雄報導

▲法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安一行拜訪高市府行國處長張硯卿、教育局長吳立森，期許續辦法國生活節在高雄及進一步推動教育交流。（圖／高市府提供）
▲法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安一行拜訪高市府行國處長張硯卿、教育局長吳立森，期許續辦法國生活節在高雄及進一步推動教育交流。（圖／高市府提供）
今年6月高雄市政府首度與法國在台協會、台灣法國人協會攜手合辦「法國生活節在高雄—普羅旺斯的海風，相遇在駁二」，成功吸引11萬人潮參與，許多民眾都喊話希望明年繼續舉辦，高雄市政府與法國在台協會也展現高度合作意願。行政暨國際處長張硯卿表示，雙方皆有共識、2025年將在高雄續辦法國生活節。

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法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安（Josué Serres）上任後23日首次訪問高雄拜會，與高雄市政府行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森就續辦法國生活節在高雄、以及教育交流等領域深入討論。張硯卿指出，雙方皆有共識2025年將在高雄舉行法國生活節，持續推動高雄與法國間多元領域的實質合作。

為延續今年法國生活節熱潮，市府團隊與法國在台協會討論明年續辦且持續擴大活動規模。張硯卿指出，今年六月首次登場的活動獲得各界熱烈迴響，展現結合法式風情與港都熱情氛圍的文化魅力。活動一結束，七月中旬，高市府隨即與法國在台協會再次進行會議討論，針對明年續辦可行性及相關規劃進行研議，希望明年度提升活動規模與多樣性，透過活動效益，擴展台法在教育、經貿及文化等領域的深度合作。

教育局長吳立森則表示，高雄已有多所高中開設法語的第二外語學習課程，也有高雄的小學與法國國小締結姊妹校，推動雙邊課程交流，未來盼以視訊、語言交流計畫等方式，繼續與法國的學校展開多元交流。

法國在台協會學術合作暨文化處長周書安表示，上任後的首要任務之一便是加深和高雄之間的關係，相當期待與高雄市政府合作續辦法國生活節，希望讓更多南台灣的民眾了解及體驗法國的美食、生活與文化。

法國海外教育署亞洲區負責人Guillaume Cario則表示，法國已在亞洲約20個國家設立法國學校以推廣法國教育，後續也希望與高雄市合作推動學校教育交流或法語學習，讓更多台灣學生對法國產生興趣，進而了解法國國情與文化。

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