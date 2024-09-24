延續今年法國生活節11萬人熱潮　高市行國處：2025年續辦

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年6月高雄市政府首度與法國在台協會、台灣法國人協會攜手合辦「法國生活節在高雄—普羅旺斯的海風，相遇在駁二」，成功吸引11萬人潮參與，許多民眾都喊話希望明年繼續舉辦，高雄市政府與法國在台協會也展現高度合作意願。行政暨國際處長張硯卿表示，雙方皆有共識、2025年將在高雄續辦法國生活節。法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安（Josué Serres）上任後23日首次訪問高雄拜會，與高雄市政府行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森就續辦法國生活節在高雄、以及教育交流等領域深入討論。張硯卿指出，雙方皆有共識2025年將在高雄舉行法國生活節，持續推動高雄與法國間多元領域的實質合作。為延續今年法國生活節熱潮，市府團隊與法國在台協會討論明年續辦且持續擴大活動規模。張硯卿指出，今年六月首次登場的活動獲得各界熱烈迴響，展現結合法式風情與港都熱情氛圍的文化魅力。活動一結束，七月中旬，高市府隨即與法國在台協會再次進行會議討論，針對明年續辦可行性及相關規劃進行研議，希望明年度提升活動規模與多樣性，透過活動效益，擴展台法在教育、經貿及文化等領域的深度合作。教育局長吳立森則表示，高雄已有多所高中開設法語的第二外語學習課程，也有高雄的小學與法國國小締結姊妹校，推動雙邊課程交流，未來盼以視訊、語言交流計畫等方式，繼續與法國的學校展開多元交流。法國在台協會學術合作暨文化處長周書安表示，上任後的首要任務之一便是加深和高雄之間的關係，相當期待與高雄市政府合作續辦法國生活節，希望讓更多南台灣的民眾了解及體驗法國的美食、生活與文化。法國海外教育署亞洲區負責人Guillaume Cario則表示，法國已在亞洲約20個國家設立法國學校以推廣法國教育，後續也希望與高雄市合作推動學校教育交流或法語學習，讓更多台灣學生對法國產生興趣，進而了解法國國情與文化。