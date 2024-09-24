柴柴坐原地「叫不動」以為發脾氣！飼主走近氣到笑：太愛面子了吧

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▲▼過不久後，飼主的妹妹前去查看，才發現原來柴柴的後腳是被一旁的麻布袋纏住了，趕緊拿剪刀幫忙解圍。（圖／翻攝自小紅書）

狗狗的行為有時候令人摸不透，讓飼主又氣又好笑。中國就有一隻呆萌柴犬，一大早就坐在戶外發呆，無論怎麼叫名字都不回應，後來才發現，原來貪玩的柴柴後腳被麻布袋纏住了，只好在原地默默坐下，讓飼主忍不住笑喊：「太愛面子了吧！」一名飼主在社群平台小紅書分享，她媽媽某天一早起床，發現家裡養的柴犬一直坐在戶外發呆，一直叫名字也不回應，以為狗狗在發脾氣，便不理會出門上班了。沒想到過不久後，飼主的妹妹前去查看，發現原來柴柴的後腳是被一旁的麻布袋纏住了，才會無法自由活動。飼主笑稱，柴柴一臉尷尬地坐在原地，無計可施卻也不出聲求救，就這樣默默發呆看前方，甚至還淡定打哈欠，模樣讓人又氣又好笑，妹妹也趕緊拿剪刀出面替愛犬解圍。影片曝光後，網友們紛紛笑噴直呼，「一定原本在掙扎，看到媽媽覺得沒面子，只好假裝看風景」、「狗狗感到尷尬真的會靠打哈欠掩飾」、「在哪裡跌倒就在哪裡趴下」、「我家寶被窗簾底部的蕾絲掛住了，一點不緊張，順勢就躺那了」。