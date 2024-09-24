影／川普或賀錦麗誰勝選對台灣較好？前AIT處長司徒文給出答案

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美國總統大選倒數約40天的時間，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與再度成為共和黨總統人選的川普戰況激烈，在諸多搖擺州民調中都在誤差範圍內。美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William Stanton）在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到司徒文談及美國大選戰況，以及國際最新時事。談到此次美國大選戰況，司徒文坦言，這是一場非常接近的選舉，所有的美國政治評論員都表達了這樣的看法，目前似乎賀錦麗和民主黨稍微佔優勢，但這樣的優勢能否持續，他也無法確定。司徒文認為，這場選舉對台灣來說相當重要，特別是在川普身上，因川普不斷強調美國不該參與國際戰事，並強調自己能在一天內解決俄烏戰爭，但司徒文質疑其孤立主義立場，認為川普一副為何要關心烏克蘭的回答，最終他所能提供解決戰爭的解答，就是把烏克蘭拱手讓給俄羅斯；而這樣的情況也延續到台灣，川普會說自己與習近平的友誼，可以很容易地解決台灣問題，但這可能意味著台灣的結束。司徒文表明，這場選舉對台灣最好的機會，是民主黨獲勝，但自己這樣的看法，讓在美國軍方的朋友感到生氣，但他指出，前白宮國安顧問波頓（John Bolton）曾在白宮回憶錄《事發之室》一書中提到川普如何看待台灣問題，將中國和台灣比喻為一張大桌子和小筆尖，相當輕看台灣的重要性，自己在波頓訪台時也曾與波頓見過面，波頓也向他再度敘述了書中的內容。司徒文也強調，過去曾在川普政府工作的人，包含了軍事領導人或曾在國務院任職的人，甚至在美國政府其他地方工作的人，都表示他們不信任川普的決策，因此，最好的選擇就是川普別再回到白宮辦公室。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。