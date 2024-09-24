自民黨總裁選舉倒數！日本10/1將召集臨時國會　選出新任首相

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日本執政黨自民黨將於27日舉行總裁選舉（黨魁選舉），預計新任總裁將會被指定為新首相。日本政府基於此，已於今（24）日通知眾議院及參議院的議院運營委員會，預計10月1日召集臨時國會選出新任首相，然後組建新內閣，並於同日上路。自民黨總裁選舉將在本月27日進行總裁選舉，現任總裁、首相岸田文雄先前表明退出後，本次選舉共有9人參選，創史上人數最多。由於目前自民黨在日本參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。根據日本放送協會（NHK）及共同社報導，日本官房長官林芳正24日上午出席眾參兩院議院運營委員會理事會，表明10月1日將召集臨時國會，並選出新任首相。對此，眾議院朝野政黨達成共識，將在10月1日臨時國會召集日的全體會議上，舉行首相指名選舉。此外，最大在野黨立憲民主黨已以及共產黨等在野黨認為，有必要針對新政府施政方針等事項進行質詢，因此要求在全體會議上進行政黨代表質詢，並在預算委員會進行質詢，朝野接下來將持續進行協商。在提早解散眾院並舉行大選的可能性被提及的情況下，新首相決定解散眾院的時機受到關注。自民黨內部有期待趁新首相誕生之勢，盡速舉行眾議院大選的聲音，因此有看法認為，最快10月27日投開票以及11月10日投開票的選項。