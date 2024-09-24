影／退休留台教書觀察！司徒文點出台灣社會「2大困境」

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前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William Stanton）於2012年卸任，並在卸任後成為首位留在台灣長住的前任美國外交官。在NOWnews《全球霸主之爭》節目中，司徒文談及了自己退休後在台的觀察，他點出台灣和台灣民眾面臨了低生育率和低薪兩大困境。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到司徒文談及美國大選戰況，以及國際最新時事。司徒文自AIT退休後，先後在清大與政大等國內頂尖大學任教，不僅有永久居留證，也實質長居台灣；主持人邱師儀問到，「是什麼讓你決定留在台灣？」司徒文回應，自己曾在黎巴嫩、巴基斯坦、中國、韓國工作過，也曾在德國當過學生，環遊過世界上的許多國家，發現台灣真的是一個很好的地方；他點出，台灣的健保制度絕對算是世界上優異的地方，台灣人不僅對他很好，且台灣比起美國以及其他槍枝氾濫的國家相比，也相對安全。不過，司徒文也點出了台灣乃至於台灣民眾所面臨的困境，就是低生育率和低薪兩大問題，台灣的生育率遠低於2.1，這是滿足人口替代率所需的水平，低生育率讓私立大專院校一個接一個倒閉，這問題同步衍生到軍隊人力上；他對前總統蔡英文延長兵役的決定表示肯定，但同時也透露，與許多軍事專家曾談過，台灣在軍隊上要做得還遠遠不夠。此外，司徒文點出低薪問題，台灣工資太低，薪水低於三萬的比例高，這樣的低薪現象也讓他直呼這已不是基本薪資，可說是貧困線；他認為，現有的房產價格對於當前的薪資水平來說太昂貴了，房租太高、買房太貴這些問題在某種程度上都是已開發國家普遍存在的問題，自己並不想只針對台灣來說這些事，但也確實希望台灣能夠在這些點上能夠更加進步。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。