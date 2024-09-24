行政院長官邸電費15萬　台電盤查重點：電表、設備、用電習慣

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行政院長卓榮泰上任數月，近期被質疑位於台北市金華街的行政院官邸，2個月用電量近2萬度、電費高達15.3萬元，全部由國民埋單。台電說明，針對行政院官邸用電情況，將派員現場檢視，優先確認抄表指數是否正確、電表功能是否正常，接下來是用戶添購新設備或用電習慣改變等。民眾黨立委黃國昌昨（23）日在立法院爆料，行政院長官邸6月到8月，2個月內總用電數是1萬9千度，電費達約15.3萬元，酸行政院長卓榮泰，「是在裡面挖礦挖比特幣嗎？」對此，卓榮泰指出，自己就任之後並未入住官邸，一直到6月下旬整修完畢後，才在每周因應行程使用官邸開會，對於用電度數增加確實認為有異常，將安排電力公司檢查。台電說明，目前了解行政院長官邸裡面有數棟建築物，裡面也有隨扈及管理員等工作人員，因此必須派人現場盤查才能理解用電量增加情況。針對電費異常通案流程，台電表示，第一個動作是去確認是否出現抄表指數是否正確、電表功能是否正常，接下來才是進一步確認用電量盤查。台電解釋，許多用電量激增，往往都是用電戶添購新的設備，「許多用戶都會忘記自己買了哪些新設備」，其次就是要確認這段時間，用戶的用電習慣是否有出現改變。最後，即便用戶沒有買新設備、使用習慣沒有改變，過去也有台電人員也在現場盤查發現，原來是設備出現老化，導致耗電量大幅度增加，讓用電戶荷包大失血。