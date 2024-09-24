丘昌榮代表富邦贈退休禮！周思齊稱讚悍將很強：今天也想打敗你們

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中信兄弟今（24）日作客富邦悍將，是雙方本季在例行賽的最後一次交手。兄弟球星周思齊的引退賽，在上週末落幕，富邦球團也特別為周思齊準備引退禮物，並由昔日共同效力誠泰Cobras、中信兄弟的前戰友丘昌榮代表致贈公事包。轉交公事包前，丘昌榮表示：「」兄弟球團在引退賽中，宣布周思齊將擔任辜仲諒在亞洲棒球總會會長職務的會長特助。隨後，丘昌榮笑問周思齊，為何可以講出這麼多感人的話，而周思齊則笑說：「我在新莊球場講這個？」丘昌榮馬上補上一句：「這番話適用於全台灣棒球選手。」幽默互動展現兩人好交情。，接著說道：「的確是很強，有很多的回憶，如果可以的話，希望今天也可以打敗你們。」