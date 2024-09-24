央行打炒房雪上加霜？15家銀行不動產放款拉警報　1家快沒額度

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▲本國銀行8月不動產授信占比統計 。（圖／金管會提供）

銀行放款過度集中不動產，中央銀行也祭出第7波打炒房措施，市場擔憂房貸申請恐從之前的「限貸」變成「禁貸」。根據金管會最新統計，本國銀行8月不動產授信大增1100億元，若就《銀行法》第72-2條規定來看，有15家銀行不動產授信占比已超過27%警戒值，其中更有1家已超過29%，幾乎快沒額度了。根據《銀行法》第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。金管會今日也公布今年8月本國銀行存款總餘額加上金融債券發售額來到55.95兆元，但住宅建築及企業建築放款總餘額達14.90兆元，較7月增加1100億元，也導致8月放款比重來到26.64%，較7月26.49%又增加。此外，至今年8月本國銀行購置住宅貸款餘額來到10兆6944億元，續創史上新高，逾放金額66億元，逾放比維持0.06%。值得注意的是，就《銀行法》第72-2條規定來看，截至今年8月有15家銀行不動產授信占比已超過27%警戒值，其中更有1家已超過29%，幾乎快沒額度。