經濟部長郭智輝邀風電商喝咖啡　期望解開風場開發「3大死結」

央行打炒房雪上加霜？15家銀行不動產放款拉警報　1家快沒額度

記者顏真真／台北報導

▲金管會公布截至今（2024）年8月止，本國銀行有15家已達到不動產放款占比已達到27%以上的警戒值，其中有1家更已超過29%，快要沒額度。（圖／NOWnews資料照片）
▲金管會公布截至今（2024）年8月止，本國銀行有15家已達到不動產放款占比已達到27%以上的警戒值，其中有1家更已超過29%，快要沒額度。（圖／NOWnews資料照片）
銀行放款過度集中不動產，中央銀行也祭出第7波打炒房措施，市場擔憂房貸申請恐從之前的「限貸」變成「禁貸」。根據金管會最新統計，本國銀行8月不動產授信大增1100億元，若就《銀行法》第72-2條規定來看，有15家銀行不動產授信占比已超過27%警戒值，其中更有1家已超過29%，幾乎快沒額度了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲本國銀行8月承做不動產授信占比統計 。（圖／金管會提供）
▲本國銀行8月不動產授信占比統計 。（圖／金管會提供）
根據《銀行法》第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。

金管會今日也公布今年8月本國銀行存款總餘額加上金融債券發售額來到55.95兆元，但住宅建築及企業建築放款總餘額達14.90兆元，較7月增加1100億元，也導致8月放款比重來到26.64%，較7月26.49%又增加。此外，至今年8月本國銀行購置住宅貸款餘額來到10兆6944億元，續創史上新高，逾放金額66億元，逾放比維持0.06%。

值得注意的是，就《銀行法》第72-2條規定來看，截至今年8月有15家銀行不動產授信占比已超過27%警戒值，其中更有1家已超過29%，幾乎快沒額度。

央行打房恐傷無辜！楊金龍稱先做再說　也許適當時候可增排除條款

央行出重手打炒房！楊金龍看到這情況很嚴峻　要消除房價上漲預期

央行出重手打炒房！楊金龍要教訓投資客　不是想貸多少就能貸　

以色列猛轟黎巴嫩！避險推升金價、美元卻跌　專家點出關鍵原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生