舊手機11月中恐怕不能傳LINE！iPhone 史上最賣機型也慘遭淘汰

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▲LINE預計今年11月中會關閉 LINE 12.18版本的服務。（圖／翻攝官網）

舊手機不換不行了，11月中恐怕連LINE都不能用！LINE今（24）日稍早發出公告，預計11月中會結束手機LINE 12.18版本的服務，之後手機一定要升級到iOS 14或是Android 7才能更新到系統可支援的版本，如果以iPhone 來說，最熱銷的iPhone 6系列和5s、5c以及第一代iPhone SE都在這一波被LINE給淘汰。隨著iOS 18上線，LINE對於系統的要求也再次提高，今（24）日發出公告指出，結束支援後，用戶就無法透過未滿12.18.0版本的手機繼續使用LINE。會有哪些手機受到影嚮，官方指出，使用iOS 13.7.0以下版本或是Android 6.0.1以下版本，因無法將LINE更新到12.18.0以上，因此無法繼續使用。如果想要繼續使用，iOS更新至14.0以上版本，Android作業系統更新至7.0.0以上版本，才能進一步的更新LINE。可能會受到影響的手機，以蘋果官方公布無法支援iOS 14的機種來看，包含：。此外，也要提醒，因為iOS 13 是在2019年發表，當時預載iOS 13系統的手機為 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 三款手機，如果長期忘記更新，讓作業系統停留在出廠時的iOS 13，一定要升級才能繼續傳LINE。🟡 iOS 系統檢查路徑：「設定」「一般」「關於本機」「版本」欄位會顯示當前的作業系統版本🟡 Android 系統檢查路徑：「設定」「關於手機」或「系統」選項Android 版本會顯示當前的作業系統