平野惠一傳出疑似跟八大業者合照引發熱議！中信兄弟：不認識對方

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▲中信兄弟總教練平野惠一穿出跟八大業者合照。（圖／中信兄弟提供）

平野惠一傳出疑似跟八大業者拍照？中信兄弟隊日籍教頭平野惠一因一張合照意外造成討論。事件源於一個檔案中標記「知名更生人」、「酒店」、「八大行業」、「美女入行」等關鍵字的IG帳號，貼出與平野的合照，且寫著，引起球迷熱議，認為職棒球隊教頭與爭議人士聚會是否合適。不過過去中信兄弟也有不少傳聞出現，前兄弟象主帥中込伸就曾因為捲入職棒「黑象事件」，之後認罪回日本，平野惠一的事件，可能也要看未來中職聯盟是否會進一步調查。