平野惠一傳出疑似跟八大業者合照引發熱議！中信兄弟：不認識對方

平野惠一傳出疑似跟八大業者拍照？中信兄弟隊日籍教頭平野惠一因一張合照意外造成討論。一位聲稱從事八大行業的人士在IG貼出與平野的合照，寫著「小聚」，今天中信兄弟表示，已向平野了解此事，並不認識對方，未來將不再於私下場合與球迷拍照。
平野惠一傳出疑似跟八大業者合照 兄弟球團說明
事件源於一個檔案中標記「知名更生人」、「酒店」、「八大行業」、「美女入行」等關鍵字的IG帳號，貼出與平野的合照，且寫著「小聚」，引起球迷熱議，認為職棒球隊教頭與爭議人士聚會是否合適。
中信兄弟已向平野惠一了解此事，並表示：「平野總教練表示，他在燒肉店用餐時，餐廳裡有其他客人認出平野教練且拍照，該人士為其中一位合照的客人之一。平野教練表示，未來避免誤會，也不會再在私下場合與球迷拍照。」
不過過去中信兄弟也有不少傳聞出現，前兄弟象主帥中込伸就曾因為捲入職棒「黑象事件」，之後認罪回日本，平野惠一的事件，可能也要看未來中職聯盟是否會進一步調查。
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事件源於一個檔案中標記「知名更生人」、「酒店」、「八大行業」、「美女入行」等關鍵字的IG帳號，貼出與平野的合照，且寫著「小聚」，引起球迷熱議，認為職棒球隊教頭與爭議人士聚會是否合適。
中信兄弟已向平野惠一了解此事，並表示：「平野總教練表示，他在燒肉店用餐時，餐廳裡有其他客人認出平野教練且拍照，該人士為其中一位合照的客人之一。平野教練表示，未來避免誤會，也不會再在私下場合與球迷拍照。」
不過過去中信兄弟也有不少傳聞出現，前兄弟象主帥中込伸就曾因為捲入職棒「黑象事件」，之後認罪回日本，平野惠一的事件，可能也要看未來中職聯盟是否會進一步調查。