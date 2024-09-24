昔白藍好兄弟今反目！心寒羅廷瑋投棄權票　江和樹：我對不起小草

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民眾黨今天聯手在立法院程序委員會將總預算案暫緩列案，藍委羅廷瑋卻投出棄權票，不僅藍軍內部公憤、臉書被灌爆，當初遊說柯文哲拍影片挺羅的民眾黨台中市黨部主委江和樹，晚間也在臉書對羅廷瑋喊心寒，指「當時還呼籲小草們投給你，我真的對不起小草」，原本稱兄道弟的兩人，選後失和的傳聞正式搬上檯面。立院今（24）日開程序委員會，藍白立委通過將總預算案暫緩列案，投票時出席立委17人，贊成立委9人、反對立委7人，國民黨立委羅廷瑋未投贊成票，僅投棄權。藍營人士認為，羅廷瑋不跟黨團站一起，接下來恐會被當破口，在總預算案朝野攻防時被民進黨拿來操作。羅廷瑋下午在臉書發文，慶賀自己榮獲優質立委，網友卻留言灌爆炎上。民眾黨台中市黨部主委江和樹晚間也發臉書，以黑底白字寫下「羅廷瑋投下棄權票，真的讓我很心寒，當時還呼籲小草們投給你，我真的對不起小草」。網友留言超酸「因為你已沒有利用價值了！」「他要是被發起罷免，不用幫他」、「真的很孬，做立法委員怕成這樣，還是回去當里長好了，一點氣魄都沒有」。江和樹和羅廷瑋有許多共同點，兩人早年政治色彩本土偏綠，但綠營環境難有出頭機會，之後各自從里長做起，以好口才、勤於服務的口碑迅速累積鐵粉，其後分別加入國民黨、民眾黨，頗有惺惺相惜意味。當初國民黨尚未推出立委人選，江和樹便公開支持羅廷瑋；選戰後期，江和樹親自拜託黨主席柯文哲，拍影片公開支持羅廷瑋與國民黨另一候選人廖偉翔，不僅樹立台中市立委藍白合的範例，也被視為兩人吸納小草選票、最終當選的重要因素。不過羅廷瑋當選立委後，地方盛傳兩人已各走各的路，此次江和樹第一時間公開對羅廷瑋投棄權票表達不滿，地方政壇並不感意外。