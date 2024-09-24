平野惠一和巨人球團人員交流！本季富邦最終戰　特別向鋒總打招呼

平野惠一和巨人球團人員交流！中信兄弟今（24）日是和富邦悍將在例行賽的最後一次交手，賽前總教練平野惠一來到主隊板凳區前，特別向富邦總教練陳金鋒打招呼，並開玩笑說道：「不要打太大力。」此外，日職讀賣巨人球團也派員來到球場考察，平野惠一透露，雙方主要是在討論冬盟以及選手養成相關的事情。
最後一戰賽前致意 和巨人交流選手育成
比賽開始前，平野惠一帶著翻譯來到富邦的板凳區前，表明想找鋒總。兩人見面後，平野惠一說明來意，因為本場比賽是兩隊在例行賽的最後一次交手，所以特地找鋒總打招呼，雙方互相握手後，平野惠一開玩笑說道：「不要打我們太大力」而鋒總則是笑了笑後，拍了平野的手臂回應。
稍後接受訪問時，平野惠一解釋道：「本來就有這樣的習慣，這是基本要有的禮貌。」並且表示：「大家都是CPBL的一分子，不是敵人。」除此之外，賽前也有讀賣巨人球團的人員來到新莊球場，並且和他相談許久。
對此，平野惠一透露：「今年冬盟巨人會送選手過來，所以他們詢問台灣是否能提供資料，然後我們也有互相詢問關於育成、養成的事情，了解彼此養成選手的狀況。」
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比賽開始前，平野惠一帶著翻譯來到富邦的板凳區前，表明想找鋒總。兩人見面後，平野惠一說明來意，因為本場比賽是兩隊在例行賽的最後一次交手，所以特地找鋒總打招呼，雙方互相握手後，平野惠一開玩笑說道：「不要打我們太大力」而鋒總則是笑了笑後，拍了平野的手臂回應。
稍後接受訪問時，平野惠一解釋道：「本來就有這樣的習慣，這是基本要有的禮貌。」並且表示：「大家都是CPBL的一分子，不是敵人。」除此之外，賽前也有讀賣巨人球團的人員來到新莊球場，並且和他相談許久。
對此，平野惠一透露：「今年冬盟巨人會送選手過來，所以他們詢問台灣是否能提供資料，然後我們也有互相詢問關於育成、養成的事情，了解彼此養成選手的狀況。」