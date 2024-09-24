平野惠一和巨人球團人員交流！本季富邦最終戰　特別向鋒總打招呼

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▲中信兄弟總教練平野惠一（右），在賽前特別和富邦悍將總教練陳金鋒（左）打招呼，因為本場比賽是雙方本季的最後一次交手。（圖／記者林之越攝）

平野惠一和巨人球團人員交流！此外，日職讀賣巨人球團也派員來到球場考察，平野惠一透露，雙方主要是在討論冬盟以及選手養成相關的事情。比賽開始前，平野惠一帶著翻譯來到富邦的板凳區前，表明想找鋒總。兩人見面後，平野惠一說明來意，稍後接受訪問時，平野惠一解釋道：「本來就有這樣的習慣，這是基本要有的禮貌。」並且表示：「大家都是CPBL的一分子，不是敵人。」除此之外，賽前也有讀賣巨人球團的人員來到新莊球場，並且和他相談許久。對此，平野惠一透露：「