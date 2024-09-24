「阿富汗母貓都比女人自由！」　梅莉史翠普聯合國聲援當地女性

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▲好萊塢女星梅莉史翠普（Meryl Streep）鼓勵阿富汗未來成為女性共融的社會。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢影后梅莉史翠普（Meryl Streep）今天在聯合國（UN）活動「聲援阿富汗女性」公開譴責阿富汗政府對女性的不平等待遇，她以生動比喻指出當地女性困境，「在現在的阿富汗，就連一隻母貓都比任何女人還要自由」。根據《BBC》、《路透社》等外媒報導，阿富汗女性領導人週一（23）齊聚聯合國，要求國際社會在面對塔利班政權壓迫婦女跟女童等事件上能做得更多，就連美國資深影后、好萊塢女星梅莉史翠普（Meryl Streep）也出席活動並表態支持。梅莉史翠普在聯合國大會（General Assembly）的場邊活動表示，「今天在喀布爾（Kabul，阿富汗首都）一隻母貓都比任何一個女人擁有更多的自由。隨意一隻貓可以坐在前門感受陽光照在臉上的感覺，這隻貓甚至可以追著松鼠追進公園，就連一隻松鼠都一個女孩擁有更多權利，因為塔利班禁止婦女跟女孩進入公園。」梅莉史翠普直言，連鳥兒都可以快樂唱歌，但阿富汗女孩、婦女在公共場合卻不可以，這相當反常，她鼓勵阿富汗未來能夠成為一個女性共融的社會，「這個社會本末倒置，對其他國家來說是一個警示。」上個月塔利班政權以消除惡習、弘揚美德為由頒布新法令，禁止女性在公共場所發出聲音及露出臉蛋。路透社報導，梅莉史翠普在聯合國大會（General Assembly）場邊的活動發表談話，以鼓勵阿富汗未來成為女性共融的社會。她表示：「這個社會本末倒置，對其他國家來說是一個警示。」阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）在美軍於2021年8月撤離後掌權，女性權益逐漸遭到取消與打壓，大部分學齡女性被禁止就讀高中和大學，當地女性也被規定必須外出遮臉、不可在沒有男性監護人陪同下出門旅行。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）24日也在活動中發言表示，若不讓婦女受教育、不給予婦女擔任領導角色的就業機會、不承認這些全國一半人口的權利與自由，那麼阿富汗將永遠無法在國際社會中取得應有的地位。