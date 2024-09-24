赴台積電熊本廠　郭智輝：解決交通、人才有望成為科學園區

我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝今（24）日率團訪問日本，展開四天海外行程。今日前往台積電（TSMC）熊本廠，協助了解半導體供應商進駐情形，更認為當熊本解決交通及人才問題後，有望相當潛力能變成類似台灣的科學園區。除了參訪台積電熊本廠，郭智輝也拜會熊本縣知事木村敬，針對當地半導體供應商投資進駐情形，尤其是交通規劃、人才培育等重要議題交換意見，希望讓台灣廠商在日投資能得到在地支持。此外，他也在熊本縣政府安排下，視察熊本週邊工業區開發情況，作為後續供應鏈進駐，未來台商發展先行預備相關基礎建設的依據。他提到，目前約有十多家企業表示有意立即進駐，而這不僅是半導體，還包括AI相關供應鏈，因此將會有更多企業願意進駐。郭智輝在日本受訪提到，「熊本相當有機會發展為科學園區」，但目前面臨交通問題和人才問題；若這些問題能夠順利解決，未來熊本將自然而然發展為類似台灣的科學園區。針對交通及人才問題，木村表示，將會借助日本中央政府力量，在3到5年內改善台積電廠周邊道路交通狀況；人才方面則是全日本共同問題，將會鼓勵熊本和九州大學生到台灣短期留學或接受培訓，並促進大學、專科之間的人才培養合作。媒體追問，經濟部立場對在熊本設立科學園區有什麼看法？郭智輝建議，熊本縣要一次規劃300公頃的土地開發雖然相當困難，但可以30公頃、50公頃逐步擴大，他認為未來是有可能實現。至於何時能在日本成立科學園區，他表示要看日方提出的條件而定，「我們希望盡快推進這個計畫。」另外，福岡縣和長崎縣也曾表達科學園區的意願，經濟部是否可能參訪其他城市？郭智輝則理解其他縣市也有設置科學園區的意願，「但我們仍會依循TSMC及相關台灣業者的需求，因為整體市場需求還無法確定，因此也無法估算計畫推動速度。」