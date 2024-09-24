青年愛用人力銀行求職　勞動部遭指「就博會成效低」：媒合率54%

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時下不少年輕人偏好透過人力銀行求職，不過勞動部在各地也有不少公立就業服務機構運用網實服務促進就業，勞動力發展署今（24）日強調，2023年參加就業博覽會與徵才活動的8.6萬人次當中，媒合率平均達到54.08%，因此不能僅以青年找到工作使用求職管道的比例評估就博會成效，未來也會持續跨部會合作打詐作業，剷除網路詐欺廣告。針對媒體報導，勞動部就業博覽會成效低下，而且青年主要運用人力銀行求職，應宜加強網路求職防詐宣導事宜，勞發署回應，所轄公立就業服務機構運用網實服務，透過各地公立就業服務據點、青年職涯發展中心、台灣就業通網站、客服中心，提供求職者就業諮詢、就業服務、職業訓練、技能檢定及創業協助等促進就業服務，是與人力銀行等私立就業服務機構，主打求才廠商招募職缺，提供線上求才求職媒合的定位與服務範圍不同。勞發署表示，青年職涯發展中心去年服務18.4萬人次，協助青年參加技能檢定45.7萬人次、青年職業訓練6.5萬人次、推介青年求職就業21萬人次，無論服務資源、量能與成效，還是公立就業服務機構，均遠大於私立就業服務機構，辦理就業博覽會與徵才活動僅為公立就業服務機構多元的服務項目之一。根據勞動部2022年針對15歲至29歲青年勞工就業狀況調查報告，青年勞工知道勞發署各種就業服務管道的比率是以「就業博覽會」占比67.7%最高，希望政府提供促進青年就業服務項目「辦理徵才活動」占比42.4%，而且公立就業服務機構藉由辦理就博會或徵才活動，合作地方政府、企業、產公協會提供在地化就近的求才求職媒合服務，除了服務青年求職者，更進一步服務較有數位落差的中高齡壯世代等失業勞工，並且可以持續追蹤媒合情形，運用就業促進工具協助失業勞工就業。勞發署提到，2023年參加就業博覽會及徵才活動計有8.6萬人次，當中就業博覽會與徵才活動就業媒合率平均達到54.08%，因此就博會正是提供青年另外一種求職管道選項，然而青年由於數位能力較佳與普遍使用網路習性，多數偏好線上求職方式，不能僅以青年找到工作使用求職管道的比例數據評估就博會成效。另外，因應青年運用網路求職習性，勞發署2019年起在所屬台灣就業通網站每年辦理2場至3場場線上就業博覽會，2021年建置提供青年線上職涯諮詢平台，再者近年網路詐騙事件頻傳，也已邀集人力銀行召開會議研商國人求職受騙的因應作法與加強審視受託刊登職缺，建置高風險事業單位的黑名單資訊管制機制，並且持續結合地方政府運用多元宣傳管道加強宣導、辦理查察作業。不僅如此，勞動部配合行政院參與跨部會打詐作業，未來因應網路社群平台訊息傳播方式多元，而且考量網路平台刊登的詐騙訊息溯源不易、查察執行困難，後續也將持續跨部會合作內政部、數位發展部，依據《詐欺犯罪危害防制條例》相關規定，共同打擊網路詐欺廣告。