專屬輪椅族的音樂饗宴　張正傑的輪椅音樂會11/23高美館登場

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專屬輪椅族的音樂饗宴「張正傑的輪椅音樂會」即將在11/23邁入第十周年，今年主題為「歌劇的世界」，邀請國內頂尖聲樂家共襄盛舉，11/23在高美館雕塑大廳登場，要與高屏地區的輪椅族朋友們分享最優美的歌劇選曲。大提琴家張正傑指出，早期音樂廳只有少數輪椅席，而且不是偏就是遠，對輪椅朋友們不太友善，本著對社會弱勢群眾的關懷，一場專為輪椅朋友們量身訂做、全世界首創的輪椅音樂會於2013年在台北登場。2015年在中鋼集團的熱心參與及大力推動之下，輪椅音樂會也於高雄首演。演出場地從捷運美麗島站大廳到衛武營榕樹廣場，今年，高雄市立美術館也加入了籌辦十周年輪椅音樂會的行列。今年演出主題「歌劇的世界」，大提琴家張正傑特別邀請女高音賴珏妤、次女高音鄭海芸、男高音王典、男中音林政勳四位各具特色的聲樂家，結合由張正傑、小提琴歐之瑀、小提琴張芝庭，中提琴徐曉虹組成的弦樂四重奏，用最蕩氣迴腸的人聲、最深入人心的旋律，演繹多首膾炙人口的歌劇歌曲。有張正傑指出，這十年一路上走來別具意義，許多的輪椅族朋友在此相互陪伴、扶持打氣，從陌生到熟悉，在空曠無固定座椅的空間裡，輪椅族們能在自己熟悉的寶座上，自在共享那迷人激盪的旋律。 有輪椅朋友在遇到事故後鼓起勇氣出門參與的第一場音樂會就是這場輪椅音樂會，它也曾經是老人家最後一次出門的行程及最後一場音樂會。2024年「張正傑的輪椅音樂會十周年」將於11/23下午3點於高雄市立美術館雕塑大廳演出。輪椅朋友們可於KKTIX網站搜尋「張正傑的高雄輪椅音樂會」免費報名參加。