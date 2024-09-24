國三「5千7畢旅」淋雨、吃即期麵包！學生怒噴　旅行社、校方親回

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▲一名國三學生在IG及Threads上貼出畢旅行程，並抱怨：「這次的畢業旅行，只能說5700多元丟水溝。」（圖／翻攝自IG）

▲承辦的旅行社董事長回應，此次畢旅行程一人5700元，除了住2晚五星級飯店外，還包括「一班一車」的費用。（示意圖／取自Pixabay）

畢業旅行不僅能和同學一起旅遊，更能留下學生時期寶貴回憶。不過，近日就有一名國中三年級學生指控，他日前參加學校安排的3天2夜畢旅，花了5700元的費用，沒想到竟在旅途中卻接連碰上「在炎熱戶外吃便當」、「下雨天沒發雨衣全身濕透」、「午餐發放3顆即期超商麵包」等情形，怒轟錢根本就是丟水溝。對此，校方及旅行社也緊急出面解釋，強調已有安排緊急應變措施，但會虛心接受學生們的批評指教並改進。近日一名國三學生在IG及Threads上貼出畢旅行程，並抱怨：「這次的畢業旅行，只能說5700多元丟水溝。」只見行程表上，學校安排第一天從屏東出發前往台中科博館，晚上逛新北淡水老街自理用餐，當晚入住淡水福容大飯店；第2天則是參觀台北科教館、故宮，下午到木柵動物園遊玩，晚上入住深坑福容大飯店；最後一天則是上午到新竹六福村遊玩，下午1時30分集合南下返程。該名學生表示，原以為第一天安排在科博館吃便當，是在室內餐廳用餐，當晚抵達淡水老街時，因下大雨導致街上餐廳都沒開，旅行社也沒提供雨衣，該名學生還指出，第2天在木柵動物園又遇到大雨，，旅行社也沒有提供雨天備案行程，據悉有人受不了打電話給旅行社負責人，才提前結束動物園的行程，晚餐吃合菜不但味道不佳，甚至最後一天去六福村，旅行社發麵包餐盒當午餐，對此，據《三立新聞網》報導，承辦的旅行社董事長回應，此次畢旅行程一人5700元，而台中科博館唯一能用餐的地方就只有2樓戶外，學生指控的「超商即期麵包」，是因為向統一集團總公司下訂，；至於前2天遇到下雨情形，旅行社已做緊急應變措施，但旅行社仍會虛心接受學生們的批評指教並改進。而校方則解釋，淡水老街行程難以掌控天氣因素，，可能學生並不知情，未來會再加強宣導，部分學生在自理晚餐方面遇到困難，也會針對學生教育，遇到狀況可以尋求學校幫忙。校方強調，依學校的立場來看，畢旅行程仍必須以教育為主，未來也會在行程規劃上努力改善，避免造成學校與學生之間的誤會。至於畢旅費用5700元，是學校公開招標所訂定的價格，主因是物價調升，住宿旅費上漲，招標價格並非學校單方面能決定，