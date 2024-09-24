潘威倫引退最後一次來到樂天桃園球場！學長沈鈺傑送上史奴比推車

潘威倫引退愉快！樂天桃猿今（24）日在主場桃園場遭遇統一7-ELEVEn獅隊，這是獅隊本季最後一次造訪桃園球場，因此賽前樂天舉行潘威倫致敬儀式，由樂天副領隊沈鈺傑跟「小胖」林泓育這兩位過去跟潘威倫中華隊戰友獻上小禮物，美和學長沈鈺傑送上史奴比（SNOOPY)的野餐推車，林泓育送上「護國神嘟」的立牌，為這位學長祝福。
潘威倫生涯戰功彪炳 沈鈺傑最有情義
潘威倫是在2003年進入中職發展，沈鈺傑是他的學長，不管是中華隊還是美和中學，沈鈺傑都是王牌左投，進入職棒，兩人也分別在獅隊跟中信鯨、興農牛等隊大放異彩。
沈鈺傑不但送上禮物，還找到過去兩人中華隊時期的合照，2002年荷蘭哈連盃，當時沈鈺傑是以野手身分入選，潘威倫則是以投手身分入選，但兩人感情依舊很好。
林泓育在國家隊跟潘威倫搭配，最印象深刻就是2013年經典賽，兩人搭配也幫助中華隊在比賽中有好表現，尤其潘威倫中繼十分沈穩，林泓育也感受到學長的投球威力十足。
潘威倫引退賽即將在9月28日於台北大巨蛋進行，9月29日將回到台南棒球場引退儀式。
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潘威倫是在2003年進入中職發展，沈鈺傑是他的學長，不管是中華隊還是美和中學，沈鈺傑都是王牌左投，進入職棒，兩人也分別在獅隊跟中信鯨、興農牛等隊大放異彩。
沈鈺傑不但送上禮物，還找到過去兩人中華隊時期的合照，2002年荷蘭哈連盃，當時沈鈺傑是以野手身分入選，潘威倫則是以投手身分入選，但兩人感情依舊很好。
林泓育在國家隊跟潘威倫搭配，最印象深刻就是2013年經典賽，兩人搭配也幫助中華隊在比賽中有好表現，尤其潘威倫中繼十分沈穩，林泓育也感受到學長的投球威力十足。
潘威倫引退賽即將在9月28日於台北大巨蛋進行，9月29日將回到台南棒球場引退儀式。