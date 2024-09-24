潘威倫引退最後一次來到樂天桃園球場！學長沈鈺傑送上史奴比推車

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▲樂天桃猿今（24）日在主場桃園場遭遇統一7-ELEVEn獅隊，因此賽前樂天舉行潘威倫致敬儀式。（圖／樂天桃猿）

▲統一獅對戰樂天，賽前舉行潘威倫致敬儀式。（圖／樂天桃猿）

潘威倫引退愉快！樂天桃猿今（24）日在主場桃園場遭遇統一7-ELEVEn獅隊，這是獅隊本季最後一次造訪桃園球場，潘威倫是在2003年進入中職發展，沈鈺傑是他的學長，不管是中華隊還是美和中學，沈鈺傑都是王牌左投，進入職棒，兩人也分別在獅隊跟中信鯨、興農牛等隊大放異彩。沈鈺傑不但送上禮物，還找到過去兩人中華隊時期的合照，2002年荷蘭哈連盃，當時沈鈺傑是以野手身分入選，潘威倫則是以投手身分入選，但兩人感情依舊很好。潘威倫引退賽即將在9月28日於台北大巨蛋進行，9月29日將回到台南棒球場引退儀式。