王念好敲超前安！中信兄弟1：7不敵富邦悍將　封王魔術數字減為M5

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▲富邦本場先發藍力，主投6局被敲5支安打，僅失1分，是陳子豪的陽春砲，並送出5次三振，收下本季第4勝。（圖／富邦悍將提供）

中信兄弟今（24）日作客富邦悍將，是雙方本季在例行賽的最後一次交手。兄弟靠著陳子豪的陽春砲率先得分，但先發余謙在4局下遭遇控球亂流，接連被董子恩、王念好擊出安打，痛失3分遭到逆轉。富邦接著在8局下再度發起猛攻，單局灌入4分，最終就以7：1收下勝利，賞給兄弟2連敗。余謙首局就被敲安，雖然靠著雙殺解危，後續卻出現控球亂流，陷入滿壘局面，不過最終讓董子恩敲出內野滾地球，在二壘上完成封殺，度過失分危機4局下，，不過一壘跑者蔡佳諺在本壘前遭到觸殺，4局結束，富邦反倒以3：1領先兄弟。比賽進入8局上，王威晨擔任首名打者，從張奕手中敲出左外野落點巧妙的安打，站上二壘，不過張奕接連解決3名打者，無失分守下半局。最終，富邦在9局上派出吳世豪成功關門，幫助富邦以7：1守下勝利。富邦本場先發藍力，主投6局被敲5支安打，僅失1分，是陳子豪的陽春砲，並送出5次三振。