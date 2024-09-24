王念好敲超前安！中信兄弟1：7不敵富邦悍將　封王魔術數字減為M5

中信兄弟今（24）日作客富邦悍將，是雙方本季在例行賽的最後一次交手。兄弟靠著陳子豪的陽春砲率先得分，但先發余謙在4局下遭遇控球亂流，接連被董子恩、王念好擊出安打，痛失3分遭到逆轉。富邦接著在8局下再度發起猛攻，單局灌入4分，最終就以7：1收下勝利，賞給兄弟2連敗。雖然兄弟落敗，但味全以1：6敗給台鋼，因此下半季封王魔術數字，仍減少至M5。
陳子豪炸裂陽春彈 王念好敲安逆轉
余謙首局就被敲安，雖然靠著雙殺解危，後續卻出現控球亂流，陷入滿壘局面，不過最終讓董子恩敲出內野滾地球，在二壘上完成封殺，度過失分危機。雙方都沒有得分，進入2局上，首名打者是兄弟重砲陳子豪，過去面對藍力的5打席都沒有敲出安打，但該打席就轟出右外野方向的陽春彈，幫助兄弟搶下1：0領先。
4局下，富邦搶攻上一、三壘，董子恩擊出直擊左外野大牆的深遠安打，幫助富邦追平分，王念好接力敲出三壘側平飛安打，攻下2分的超前分，不過一壘跑者蔡佳諺在本壘前遭到觸殺，4局結束，富邦反倒以3：1領先兄弟。
富邦8局狂攻4分 賞兄弟2連敗
比賽進入8局上，王威晨擔任首名打者，從張奕手中敲出左外野落點巧妙的安打，站上二壘，不過張奕接連解決3名打者，無失分守下半局。富邦在8局下再度攻佔滿壘，蔡佳諺、陳真接連敲出穿越三游防區的強勁滾地安打，一舉為富邦添下3分保險分。
在前個打席攻下超前分的王念好，敲出直擊三壘壘包的滾地球，彈跳形成安打，再為富邦送回1分，將分差拉開來到6分。最終，富邦在9局上派出吳世豪成功關門，幫助富邦以7：1守下勝利。
富邦本場先發藍力，主投6局被敲5支安打，僅失1分，是陳子豪的陽春砲，並送出5次三振。打者部分，李宗賢、申皓瑋和王念好都單場敲出雙安，而王念好個人就貢獻3分打點，賽後獲選為單場MVP。
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余謙首局就被敲安，雖然靠著雙殺解危，後續卻出現控球亂流，陷入滿壘局面，不過最終讓董子恩敲出內野滾地球，在二壘上完成封殺，度過失分危機。雙方都沒有得分，進入2局上，首名打者是兄弟重砲陳子豪，過去面對藍力的5打席都沒有敲出安打，但該打席就轟出右外野方向的陽春彈，幫助兄弟搶下1：0領先。
4局下，富邦搶攻上一、三壘，董子恩擊出直擊左外野大牆的深遠安打，幫助富邦追平分，王念好接力敲出三壘側平飛安打，攻下2分的超前分，不過一壘跑者蔡佳諺在本壘前遭到觸殺，4局結束，富邦反倒以3：1領先兄弟。
富邦8局狂攻4分 賞兄弟2連敗
比賽進入8局上，王威晨擔任首名打者，從張奕手中敲出左外野落點巧妙的安打，站上二壘，不過張奕接連解決3名打者，無失分守下半局。富邦在8局下再度攻佔滿壘，蔡佳諺、陳真接連敲出穿越三游防區的強勁滾地安打，一舉為富邦添下3分保險分。
在前個打席攻下超前分的王念好，敲出直擊三壘壘包的滾地球，彈跳形成安打，再為富邦送回1分，將分差拉開來到6分。最終，富邦在9局上派出吳世豪成功關門，幫助富邦以7：1守下勝利。
富邦本場先發藍力，主投6局被敲5支安打，僅失1分，是陳子豪的陽春砲，並送出5次三振。打者部分，李宗賢、申皓瑋和王念好都單場敲出雙安，而王念好個人就貢獻3分打點，賽後獲選為單場MVP。