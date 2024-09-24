小煜自爆最討厭威廉：我講真的！敖犬虧棒棒堂合體「成員換孫生」

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▲《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」，邀請《模范棒棒堂》班底成員合體掀回憶殺。賴晏駒（左起）、季卜心、楊奇煜、孫生、敖犬、阿本、小祿、李懿、黃偉晉。（圖／八大提供）

▲被問到最近跟哪個女生戀愛，孫生的答案讓小祿崩潰。（圖／八大提供）

節目《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」，邀請《模范棒棒堂》班底成員敖犬、楊奇煜、阿本和小祿合體掀回憶殺。曾主持過的敖犬再度回到熟悉的環境，感性表示：「今天有回娘家的感覺，雖然人事已非，還是會想到很多當初在這邊玩鬧的畫面。」楊奇煜透露，自己以前最討厭威廉，還強調：「我講真的！」被敖犬虧：「如果要合體的話，把威廉換成孫生？」黃偉晉、賴晏駒、李懿、紀卜心、孫生組成寶石獵人隊伍，與敖犬、楊奇煜、阿本和小祿進行遊戲PK；棒棒堂男團難得再度同台，敖犬有感而發楊奇煜個性改變不少，「小煜以前不太喜歡講話，也不喜歡在綜藝節目搞笑。」楊奇煜逗趣爆料，抖出自己以前最討厭威廉，「我講真的！我們每次上節目宣傳，都想趕快結束跑下一個通告，他這個人就喜歡拖時間，因為他只會講話，所以他很多時間都一直講話。」小煜直言不諱的言論，令一旁的黃偉晉直捏冷汗。接著，孫生與敖犬、楊奇煜在節目中，更一起重現棒棒堂時期的經典舞蹈。敖犬不禁開玩笑說：「如果我們合體成功，可以把威廉換成孫生嗎？!」孫生搞笑自薦：「可以！我愛講話，但是我會跳舞，不會拖你時間。」神回應令眾人捧腹大笑。不讓棒棒堂專美於前，賴晏駒也獻上性感熱舞，卻被敖犬中途亂入，使得舞蹈動作變得像在媽祖繞境的鑽轎底，不會跳舞的黃偉晉、阿本相繼被拱上陣，兩人自創的唇膏舞，讓錄影現場變得超荒謬。不僅如此，在進行遊戲環節時，小祿問孫生：「最近跟哪個女生戀愛？」，孫生脫口回答小祿的姊姊「劉容嘉」，一聽到名字讓小祿瞬間崩潰，直到遊戲結束還追問孫生，要求他給解釋，對方還開玩笑喊他：「弟弟！」讓小祿傻眼直言：「孫生如果真的跟我姊戀愛，我沒辦法反應！」