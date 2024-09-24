毛孩飼主看這！農業部曝寵物飼養與照顧指南　盼建立正確飼養觀念

農業部為提供飼養哺乳類寵物應具備的基本飼養管理知識，集結國際飼養原則與專業獸醫師意見，發布哺乳類寵物飼養與照顧指南，讓飼主了解如何正確照顧所養寵物，避免錯誤的飼養方法造成動物生病或行為問題，該指南已公布於農業部動物保護資訊網，歡迎民眾多多下載運用。
農業部說明，近年家戶飼養寵物的比例漸增，且飼養寵物種類更多元化，已不侷限於犬、貓，兔、鼠、鳥類及爬蟲類等皆成為家戶常見的寵物。因此，建立各類型寵物飼主正確飼養觀念日益重要，農業部繼發布犬、貓、兔等飼養與照顧指南，本次針對非犬貓哺乳類寵物推出飼養與照顧指南，以總則性方式提供民眾飼養時應注意事項及指引，強調應依動物習性給予妥適的照顧，並分就飲水飲食、飼養環境設置、環境豐富化的方式及健康管理等面向說明照護哺乳類寵物的原則，讓飼主對該類寵物有基本認識。
農業部表示，除了發布文字版的哺乳類寵物飼養與照顧指南，該部為活化指南的運用效果，與人事行政總處公務人力發展學院合作開發「常見小型哺乳類寵物飼養Q&A」數位課程，讓飼主自多元管道取得正確飼養知識，減少不當對待。農業部也藉此再次呼籲每位飼主，無論是什麼種類的動物，都應給予良好對待，寵物是家人要相伴一生，終養不棄養。
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農業部表示，除了發布文字版的哺乳類寵物飼養與照顧指南，該部為活化指南的運用效果，與人事行政總處公務人力發展學院合作開發「常見小型哺乳類寵物飼養Q&A」數位課程，讓飼主自多元管道取得正確飼養知識，減少不當對待。農業部也藉此再次呼籲每位飼主，無論是什麼種類的動物，都應給予良好對待，寵物是家人要相伴一生，終養不棄養。