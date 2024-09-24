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22歲男大生赴陸失聯！母哽咽被同學騙去賺錢：台灣人賣台彎人

社會組/綜合報導

▲台灣22歲郭姓大學應屆畢業生上（8）月底赴中後失聯至今，中國國台辦證實因其涉嫌詐騙罪，目前正在接受相關調查，令家屬相當焦急。（圖／NOWnews合成）
▲台灣22歲郭姓大學應屆畢業生上（8）月底赴中後失聯至今，中國國台辦證實因其涉嫌詐騙罪，目前正在接受相關調查，令家屬相當焦急。（圖／NOWnews合成）
22歲郭姓大學應屆畢業生今年8月底入境上海後失聯，時隔1個月，中國國台辦證實因其涉嫌詐騙罪，目前正在接受相關調查，令家屬相當焦急。郭母更透露，兒子是被同學找去大陸賺錢，怒批根本是「台灣人賣台灣人」，並強調兒子不會做詐騙，哽咽盼兒子平安回家。

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據了解，郭宇軒在入境上海後曾與家人報過平安，並透露自己將轉機去合肥，不料之後就音訊全無，親友在社群媒體上協尋報案，失聯迄今近1個月。

郭姓男大生母親透露，這次是兒子的大學同學找他一起去大陸賺錢，對方把大陸行程包裝的很好，強調沒有危險性，沒想到兒子卻就此失聯。

郭母指出，直到看到報導才知道國台辦消息，已向警方報案人口販賣，認為背後有集團在操作，受害者恐怕不只他兒子，更怒罵是「台灣人賣台灣人」，不希望之後還有更多人因此受害。

郭母也呼籲政府，應該趕快抓捕主嫌和集團，並爭取將人帶回台灣，她相信兒子不會做詐騙，現在只希望他能安全回來。

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