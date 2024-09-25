周杰倫演唱會搶票預備！大巨蛋攻略一次看　鐵粉、小資族必買區曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫12月5日起將一連在大巨蛋開唱4天，票價從6880元至1880元不等，門票於10月23日中午12點於拓元售票系統開賣。（圖／杰威爾音樂提供）

▲票價4880元的L3看台，是全場唯一的沙發座椅，且進出動線較獨立，中央還有一區為未開放的貴賓包廂區，追求舒適度的觀眾可參考。（圖／翻攝自Dcard）

▲2280元、1880元票價最低L4看台、L5看台區域，建議小資族、不怕高的觀眾選購。（圖／翻攝自Dcard）

天王周杰倫日前驚喜宣布，12月將成為台北大巨蛋開唱第1人，進行周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會。而昨（24）日也發布演出時間及票價，12月5日起將一連在大巨蛋開唱4天，票價從6880元至1880元不等，門票於10月23日中午12點於拓元售票系統開賣。對此，《NOWnews今日新聞》也整理出搶票攻略，提供給歌迷一次看！周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將於今年12月5日、6日、7日、8日，在台北大巨蛋一連開唱4場，門票將於10月23日（三）中午12點在tixCraft拓元售票系統開賣，票價分別為6880元、5880元、4880元、3880元、3280元、2280元以及1880元。特B2、B3、B4、B5可以看見較多的舞台全景，雖然兩側較斜，但有退縮視野輔助。若不想離舞台太遠，可以入手B1看台區，票價為5880元、4880元，可以看到舞台全景，中間區域位置音場也較佳，但要注意B1層後排可能會因天花板產生壓迫感。，但後排也有可能因天花板產生壓迫感，其中203區、204區、205區、221區、222區、223區相對較舒適。另外，，且進出動線較獨立，中央還有一區為未開放的貴賓包廂區，追求舒適度的觀眾可參考。，懼高的人要多加考量。，由於已經距離舞台頗遠，基本上都是看大螢幕，享受現場氣氛，且座位較高，但要注意，相較其他區張數較少，且低價票通常很搶手。在場次熱門程度，預估12月7（六）、8日（日）最為搶手，其次是6日（五）、5日（四）。另外，看台中間區域音場較佳、視野較完整，但距離舞台較遠，且票價較貴，看台兩側則能離主舞台距離較近，票價也較便宜，2024年12月5日（四）19:30、12月6日（五）19:30、12月7日（六）18:00、12月8日（日）18:00。台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）NT$6880／$5880／$4880／$3880／$3280／$2280／$18802024年10月23日（三）中午12:00tixCraft拓元售票系統，但皆為最搶手的區域，搶票必須注意。