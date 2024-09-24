魔鷹本季第28轟出爐！台鋼雄鷹6:1味全龍　中信兄弟封王減為M5

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▲鳥松（Ljay Newsome）先發5局僅失1分。（圖／台鋼雄鷹提供）

魔鷹又開轟了！味全龍隊今（24）日作客台鋼雄鷹主場，味全龍推出「小帥」曹祐齊先發，他在前2局都安然過關，台鋼在3局下率先發動攻勢，黃秉揚敲安後，曾子祐的滾地球，味全選擇抓二壘但出現失誤，加上王博玄靠著對方失誤上壘，讓台鋼出現滿壘的大好局面，接下來陳文杰的安打先送回2分，下一棒的魔鷹更是揮出一發3分砲，讓台鋼拿下5分領先。沒想到台鋼攻勢取得5分領先後還結束，捕手張肇元選到保送上壘後，靠著捕逸上二壘，接著黃劼希的安打拿下第6分。味全龍在3局下由劉俊緯和郭嚴文接連敲安，在4局上取得二、三壘有人沒有人出局的攻勢，下一棒的吉力吉撈‧鞏冠擊出高飛犧牲打追回1分，不過接下來蔣少宏和張政禹接連遭鳥松三振，也讓味全無功而返。台鋼後援投手陳柏清中繼2局無失分，之後在味全落敗的狀況下，原本魔術數字M6的兄弟，也因此降低為M5。