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魔鷹本季第28轟出爐！台鋼雄鷹6:1味全龍　中信兄弟封王減為M5

記者吳政紘/綜合報導

▲魔鷹（Steven Moya）揮出本季第28轟。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲魔鷹（Steven Moya）揮出本季第28轟。（圖／台鋼雄鷹提供）
魔鷹又開轟了！味全龍隊今（24）日作客台鋼雄鷹主場，結果被先發投手鳥松（Ljay Newsome）壓制，加上魔鷹（Steven Moya）擊出本季第28轟，最終味全龍以1：6落敗，同時也讓中信兄弟下半季封王的魔術數字減1，從M6變為M5。鳥松這場比賽主投5局僅被敲5安，送出5次三振僅失1分。他退場後由陳柏清接替，後元2局僅1保送無失分，之後伍祐城、吉田一将先後登板都沒有再失分，最終台鋼就以6：1贏球。

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魔鷹又開轟　味全龍下半季堪憂

味全龍推出「小帥」曹祐齊先發，他在前2局都安然過關，台鋼在3局下率先發動攻勢，黃秉揚敲安後，曾子祐的滾地球，味全選擇抓二壘但出現失誤，加上王博玄靠著對方失誤上壘，讓台鋼出現滿壘的大好局面，接下來陳文杰的安打先送回2分，下一棒的魔鷹更是揮出一發3分砲，讓台鋼拿下5分領先。

沒想到台鋼攻勢取得5分領先後還結束，捕手張肇元選到保送上壘後，靠著捕逸上二壘，接著黃劼希的安打拿下第6分。

味全龍在3局下由劉俊緯和郭嚴文接連敲安，在4局上取得二、三壘有人沒有人出局的攻勢，下一棒的吉力吉撈‧鞏冠擊出高飛犧牲打追回1分，不過接下來蔣少宏和張政禹接連遭鳥松三振，也讓味全無功而返。

台鋼後援投手陳柏清中繼2局無失分，之後伍祐城、吉田一将各後援1局無失分，順利收下勝利。在味全落敗的狀況下，原本魔術數字M6的兄弟，也因此降低為M5。

▲鳥松（Ljay Newsome）先發5局僅失1分。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲鳥松（Ljay Newsome）先發5局僅失1分。（圖／台鋼雄鷹提供）

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