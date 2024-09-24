宥勝猥褻女助理二審開庭！兩度鞠躬道歉　臉書再發聲：我真的錯了

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藝人宥勝（本名王宥勝）去年6月間捲進演藝圈MeToo風暴，被控8年前載女助理返家時，假藉借廁所入屋，隨後跨坐、解內衣揉胸、強吻，一審依強制猥褻罪判刑8月。案經上訴二審，今（24）日首度開庭，庭訊後接受媒體聯訪時，他二度鞠躬道歉向被害女性及大眾道歉，表示會深切悔改反省，希望外界給予改過自新、緩刑機會。稍早，他再度透過臉書發聲寫下141字，再度致歉：「我真的錯了」。我真的錯了。我對不起受傷的女性，也對不起家人與信任我的朋友，真的真的，很對不起。我希望用能更多正確的未來，來展現自己全心的懺悔、認錯與改過。感謝大家一直以來的支持與譴責，我虛心接受所有指教。但案情之事我未來將不會再提起，一切交由司法做最後裁定。再次對自己過去的錯誤深深致歉，我將持續深刻反省，並回饋社會，永遠悔改。