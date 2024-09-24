國道「3死1傷」奪命車禍！2車嚴重追撞　車體扭曲成「廢鐵」

宥勝猥褻女助理二審開庭！兩度鞠躬道歉　臉書再發聲：我真的錯了

社會組/綜合報導

▲藝人宥勝（本名王宥勝）去年6月間捲進演藝圈MeToo風暴，一審依強制猥褻罪判刑8月。案經上訴二審，今（24）日首度開庭，因案涉及妨害性自主採不公開審理。。（圖／記者陳明安攝）
▲藝人宥勝（本名王宥勝）去年6月間捲進演藝圈MeToo風暴，一審依強制猥褻罪判刑8月。案經上訴二審，今（24）日首度開庭，因案涉及妨害性自主採不公開審理。。（圖／記者陳明安攝）
藝人宥勝（本名王宥勝）去年6月間捲進演藝圈MeToo風暴，被控8年前載女助理返家時，假藉借廁所入屋，隨後跨坐、解內衣揉胸、強吻，一審依強制猥褻罪判刑8月。案經上訴二審，今（24）日首度開庭，庭訊後接受媒體聯訪時，他二度鞠躬道歉向被害女性及大眾道歉，表示會深切悔改反省，希望外界給予改過自新、緩刑機會。稍早，他再度透過臉書發聲寫下141字，再度致歉：「我真的錯了」。

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宥勝臉書全文：

我真的錯了。

我對不起受傷的女性，

也對不起家人與信任我的朋友，

真的真的，

很對不起。

我希望用能更多正確的未來，

來展現自己全心的懺悔、認錯與改過。

感謝大家一直以來的支持與譴責，

我虛心接受所有指教。

但案情之事我未來將不會再提起，

一切交由司法做最後裁定。

再次對自己過去的錯誤深深致歉，

我將持續深刻反省，

並回饋社會，永遠悔改。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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