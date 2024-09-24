Toyz入獄4個月！篠崎泫狂寫700頁信傳愛意　被問男友近況她回應了

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▲Toyz入獄服刑至今已經4個月過去了，不過和女友篠崎泫的感情仍相當穩定。（圖／Toyz 臉書）

▲篠崎泫曝光自己用光30支筆芯、700頁信紙，疑似都是為了寫信給Toyz。（圖／Threads）

網紅Toyz（劉偉健）因為販售大麻菸彈而被判刑4年2個月，5月16日鋃鐺入獄，被判刑4年2個月，而他在入獄前也正式認愛女友篠崎泫，掀起轟動，如今Toyz已經服刑4個月，篠崎泫也相當專情，時常在Threads上分享自己時常寫信給Toyz，更曝光自己用光了30隻筆芯、700頁紙張，連男友在蹲監獄都還能隔空放閃的堅固感情讓網友都快被閃瞎，不過面對網友詢問Toyz的現況，她則表示：「不要問一些有的沒的。」篠崎泫的今（24）日在Threads上發文，不過卻沒多透露什麼，僅表示：「30隻筆芯，700頁紙。」疑似是在寫信給Toyz，不只如此，她還特地在文末特別附上打勾的符號，疑似已經用完如此多的墨水和紙張，雖然文中隻字未提及男友Toyz，不過幾乎所有粉絲都看得出她意有所指，紛紛留言表示：「寫好多，把信整理整理都能出書了」、「長長的思念，最後排起來會不會跟長城一樣長。」事實上，篠崎泫在Toyz入獄後，兩人就時常寫信給對方，6月初更是寫了70多頁的信，可見愛意相當濃厚，而Toyz也回了45頁的信給女方，讓篠崎泫感動表示自己讀了2個小時才全部看完，事後更表示自己在男友入獄的24天內就寫了100多頁，讓網友直言：「真的沒有編劇要把你們的故事演成偶像劇嗎」、「還好不是衛生紙」、「準備當小說家？」而日前篠崎泫也曾開直播與網友互動，由於Toyz在獄中無法和外界聯繫，因此不少粉絲也相當關心Toyz的現況，不過篠崎泫似乎不願多談，僅淡淡表示：「不要問一些有的沒的。」不過後續也坦言之後會再和粉絲更新，只是不是現在，讓外界對於Toyz的「監獄生活」更加好奇。