人權館推出紐西蘭原住民主題特展　呈現毛利人追求歷史正義之路

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▲《懷唐伊條約》共計有9份，包括8份毛利文版、1份英文版；其中2份為羊皮紙、7份為紙張。（圖／文化部國家人權博物館）

文化部國家人權博物館今（24）日舉辦《真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事》特展開幕典禮。文化部政務次長李靜慧、外交部政務次長田中光；國家人權委員會委員田秋堇、葉大華、紀惠容、鴻義章；立法委員陳瑩、國家人權博物館館長洪世芳、國家電影及視聽文化中心執行長杜麗琴、紐西蘭商工辦事處代表Mark Pearson（馬嘉博）、紐西蘭商工辦事處副代表Renee Bates（貝瑞妮）、紐西蘭貿易發展中心處長Tina Wilson（魏緹娜）、策展人台灣太平洋研究學會理事長林浩立與常務理事郭佩宜、紐西蘭共同策展人Kathryn Graham（凱薩琳‧葛萊姆）、紐西蘭毛利人導演Paula Whetu Jones（寶拉‧費圖‧瓊斯）、臺灣原住民導演Sayun Simung（莎韻‧西孟）、白色恐怖政治受難者代表等貴賓一同出席開幕活動。特展活動在毛利族耆老Temuera Hall和阿美族長老Olam Canglah（林建昌）等人的共同祈福儀式下揭開序幕。本次特展由人權館主辦、紐西蘭商工辦事處協辦，台灣太平洋研究學會理事長林浩立及常務理事郭佩宜擔任策展人，並邀請紐西蘭電影人凱薩琳‧葛萊姆（Kathryn Graham）擔任影片策展人。人權館表示，此次特展希望透過影像敘事的力量，映現毛利人在歷史洪流中的生命處境，以及他們如何守護自身的正義價值與尊嚴，期盼以紐西蘭經驗作為臺灣推動原住民轉型正義借鏡，讓臺灣社會共同省思，一同追求尊重公平正義與人權價值的未來。紐西蘭共同策展人Kathryn Graham（凱薩琳‧葛萊姆）致詞時表示，《懷唐伊條約》是奠基紐西蘭的重要基礎，持續到今日仍延伸出非常多的衝突與辯論。她希望透過展覽選映的5部影片，呈現毛利人爭取土地正義與身分尊嚴的艱辛歷程。策展人林浩立表示，對於紐西蘭與臺灣雙方的原住民來說，公義、正義的爭取與追求都是未竟之事，他希望透過這次的展覽促成臺灣原住民跟毛利人的對話，並藉由影像的力量，看見民族真實的反應。林浩立認為，跨文化的溝通儘管困難，卻是非常重要的工程。文化部政務次長李靜慧表示，原住民的歷史正義及轉型正義，一直是政府高度關注的議題，本次特展以紐西蘭毛利人歷史正義為主題，透過影像敘事的力量呈現紐西蘭毛利人在歷史的生命處境，以及他們如何守護毛利人正義價值與尊嚴。希望藉由紐西蘭毛利人的歷史經驗，為臺灣提供一個借鏡，醒思臺灣原住民轉型正義之路，並且更加重視公平正義與人權價值。紐西蘭商工辦事處代表Mark Pearson（馬嘉博）致詞時表示，臺灣的原住民族也有如同毛利人追尋自己身分歷史的經驗，在臺灣，特別是在白色恐怖景美紀念園區舉辦這樣的展覽，無不提醒我們，所有爭取人權的人們都經歷過相同的艱難跟困苦。紐西蘭貿易發展中心處長Tina Wilson（魏緹娜）則以臺灣與紐西蘭是太平洋島國最年輕的一群為喻，讚譽彼此擁有的美麗的原住民族聲音。人權館表示，《真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事》特展從毛利人登陸紐西蘭談起，介紹原本居住在「長白雲之鄉」的毛利人，面對18世紀開始移入的歐洲墾殖者，彼此之間從貿易、合作到衝突的多重互動；以及在英國殖民治理下，毛利人雖曾試圖透過簽署獨立宣言及《懷唐伊條約》維護主權，卻仍在經濟與社會層面遭受不平等的歧視與對待，土地、語言及文化快速流失。展覽主軸包括「毛利之地」、「在翻譯中流失的主權」、「壓迫與抵抗：風起雲湧的毛利社會運動」、「未竟的歷史正義之路」4大單元，並透過劇情片、紀錄片及影像報導等多元的銀幕敘事作品，展現毛利人在面對殖民創傷與不義時，除爭取體制內的道歉、賠償與和解，更致力於從毛利文化價值的基礎訴說真相。《真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事》特展展期自即日起至114年3月23日，並將於展場放映《懷唐伊發生了什麼事》、《毛利人禁止進入》、《土地遊行》、《菲娜：土地抗爭之母》、《使命灣：第507天》5部珍貴影片；另外並將舉辦4場影片放映暨映後座談活動，相關訊息歡迎查詢人權館官網及Facebook粉絲專頁。