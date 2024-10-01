10月夯劇／《孔雀魚》安心亞變命案清潔工！《艾嘉食堂》舒華駕到

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▲《孔雀魚》安心亞在劇中是一位傳播妹，成為命案現場清理工。（圖／翻攝孔雀魚臉書）

▲ 《大奉打更人》王鶴棣飾演許七安，來到大奉王朝是一個充斥著儒、道、佛、妖、術的奇幻世界。（圖／Disney Plus TW YouTube ）

▲舒華為韓女團(G)I-DLE成員之一，加入《艾嘉食堂》超吸睛。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲《歡迎光臨-等你來家1》第二季登場，主持人前進台南漁光島辦海派市集。（圖／翻攝臉書）

▲10月追劇、節目攻略。（圖／社群中心製表）

10月台陸劇、新節目追起來，《NOWnews今日新聞》精選4部話題新作，包括尹馨、安心亞主演犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》；王鶴棣主演《大奉打更人》看他爽快破懸案；以及CJ ENM首檔官方授權《尹食堂》海外版《艾嘉食堂》集結大咖，找來舒華當實習生；還有《歡迎光臨-等你來家1》第二季登場，玖壹壹、Lulu黃路梓茵、鄉民女神林莎擦出不同火花。華視與公視台語台聯手打造的犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》，由錢人豪執導，集結尹馨、安心亞、藍葦華、莊凱勛等實力派演員主演。該劇融入濃厚的犯罪懸疑元素，深刻探討人性，兩位女主角就像夜市裡色彩斑斕的孔雀魚，雖然常被紙網逼入角落，命運彷彿無法掌控，但她們在一次次的打擊中漸漸強大，展現出堅韌生命力。尹馨飾演的亞男是一位命運多舛的家庭主婦，面對丈夫失蹤、撫養孩子，以及失去經濟來源的重重壓力，為了生計，她選擇當清潔工來維持生計。安心亞在劇中是一位傳播妹，生活經歷十分複雜，情感波折不斷。兩女因為命運的安排，成為命案現場清理工，在彼此的陪伴與互相影響中，她們的生命發生了深刻的轉變，最終在彼此的關係中找到了心靈的平衡點。《大奉打更人》主角為「許七安」（王鶴棣 飾），是一名警察，擅長刑案偵破，意外穿越到古代，第一個場景就是身處監牢，且3天後就即將被流放邊陲，大奉王朝是一個充斥著儒、道、佛、妖、術的奇幻世界，他憑著現代所學、科學知識和推理技能屢破懸案，被譽為「大奉斷案高手」。該劇改編賣報小郎君同名小說，作者以擅長結合探案、仙俠聞名，小說有大批忠實讀者，真人化讓戲未播先轟動，王鶴棣到底會如何呈現主角視角，奇異世界即將搬上螢幕。女主角是小甜妹田曦薇有「初戀女神」封號，飾演「臨安公主」，是皇帝次女，擁有天真爛漫、開朗樂觀的性格，兩人默契合作，CP感爆棚。CJ ENM首檔官方授權《尹食堂》海外版《艾嘉食堂》，歷經四年籌備期間，邀請大廚張艾嘉參演外，卡司還有楊祐寧、柯佳嬿、王大陸等一線演員華麗加盟，期待值爆表。實習生找來林柏宏、舒華，舒華為韓國當紅女團(G)I-DLE成員之一，舒華為了拍攝《艾嘉食堂》，在忙碌的行程中從紐約直飛泰國，儘管如此，她仍親自手寫滿滿一張A4紙，上面滿是餐廳用語的英文小抄，希望能好好表現。《歡迎光臨-等你來家1》第二季登場，本土天團玖壹壹是第一季老班底，第二季加入主持新天后Lulu黃路梓茵、鄉民女神林莎攜手主持。一行人在台南「漁光島經營海派市集」，跟粉絲們面對面互動，每集主題皆不同，意味著有各種不同的挑戰等著他們。