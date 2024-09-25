炸到怕！以色列空投「條碼傳單」　真主黨警告：千萬別掃很危險

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以色列週二（24）針對黎巴嫩南部地區、真主黨根據地巴勒貝克市（Baalbek）等地再度發動空襲，黎巴嫩官員表示，空襲造成至少558人死亡、近2000人受傷，與此同時，在接連遭受呼叫器、對講機等通訊設備連環爆後，真主黨也警告黎巴嫩民眾千萬不要掃描以色列軍方空投的傳單，並稱傳單上的條碼「非常危險」。《CNN》報導提到，以色列23日對黎巴嫩南部、東部的真主黨據點發動大規模空襲，以軍稱目前對於真主黨的「第2波」打擊已然告一段落，「被襲擊的目標包括存放武器的建築物、指揮中心，還有一些恐怖分子基礎設施的所在地。」以色列也警告黎巴嫩當地民眾，要求他們撤離這些存放真主黨武器的建築物或軍事目標，這些電話警告導致該國人民驚惶逃離，將近數千人離開黎巴嫩南部，往北上的車輛大排長龍。黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）指出，自週一以來的空襲現在已造成至少558人死亡，其中包括50名孩童和94名婦女，同時有1835人受傷。真主黨則在週二聲明表示，「敵軍在貝卡（Bekaa）谷地，空投附有條碼的傳單」，提醒當地民眾千萬不可隨意打開或轉傳這個條碼，「應立即銷毀這些傳單，因為這些條碼非常危險，能夠獲取你所有資訊」；聲明還說這是「有害性命安全的條碼」，並向民眾呼籲稱以軍可能在其他地方空投類似的傳單，提醒民眾小心且不可隨意掃碼。