又傳屏東高職生失蹤！最後手機定位在緬甸　與22歲郭男疑為學長弟

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我國一名22歲應屆畢業郭姓男大生今年8月底赴中，近期與家人音訊全無失聯一個月，不料近日又傳出屏東一名18歲阮姓男高職生也發生類似行為，在告知親人要到桃園找朋友後就失聯，同行友人手機定位更顯示2人已前往泰國，最後行跡就在緬甸，警方獲報後也展開相關調查，全案依照人口販運案件受理。據了解，該名18歲阮姓男高職生在今年9月6日曾向表姊表示，要到桃園找朋友，直到17日上午10點40分才又連打了3通電話，但家屬沒接到，一小時後回電又沒人接，家人焦急地傳訊詢問「你人在哪裡呀？」，至今卻仍未讀未回。家屬指出，從阮男同行朋友家人所設定的手機衛星定位來看，兩人前往泰國後，最後足跡落在緬甸，接下來便音訊全無，只好先向東港分局的興龍派出所報失蹤，阮男表姊更表示除了向警方尋求協助外，也只能到廟裡上香祈求佛祖「能保佑我弟弟快回來台灣」。警方調查發現，高職生在9月8日開學期間就已出境泰國，後續阮男家屬在得知阮男已出境後，又再到東港分局的興龍派出所報案，全案依照人口販運案件受理，也函請外交部協助全力尋找阮男行蹤，但巧合的是，阮男就讀的學校與日前失聯的22歲郭男都讀過同一所高職。警方也表示初步懷疑，這些學生可能遭不法分子以「高薪工作」為誘餌，落入詐騙陷阱。