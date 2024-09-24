「大水力」可拿綠電憑證　如何滿足「環境標準」是關鍵

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經濟部標準局今（24）日公告《再生能源憑證實施辦法》修正案，納入非抽蓄式的水力的「慣常水力發電」可取得再生能源憑證，但有別於光電、風電可直接取得綠電憑證，水力發電仍須符合「環境標準」關卡，才可能拿下憑證。按過往規範，能取得綠電憑證的綠能是按《再生能源發展條例》第3條規範，包含光能、風能、地熱能及生質能，但並未明列慣常水力發電，這中間牽涉國際對於水力發電歧見。按廣義規定，發電過程不會排碳的水力發電屬於「潔淨能源」（clean energy），但興建水壩、收集水資源再放水發電的水力發電能否算是「再生能源」（renewable energy），就存在歧異。據RE100定義，唯有符合「低衝擊開發水力電廠」（LIHI）認證，也就是不新建水壩、改善水域流通性的水力發電，才符合RE100綠電標準。如今，標準局選擇修法，納入利用水力轉換為電能非抽蓄式水力，不再限於《再生能源發展條例》小水力發電，讓「大水力」也有機會可以取得綠電憑證。因為國內並無民用慣常水力發電，因此可取得憑證單位將會是台電、水利署及翡翠水庫管理局等公家機關。然而，水力發電要取得綠電憑證，並非像是光電或風電，只要能發出綠電就可取得，還必須進一步滿足「環境標準」這個變數。標準局檢驗技術副組長楊禮源表示，憑證核發會到現場，確認發電設備登記、電量查證，仍必須滿足對於環境標準要求。但當被問到標準局將設立什麼標準，讓各公家機關可依循遊戲規則去申請綠電憑證，他則反覆重申「我們（標準局）會去現場看，那就同步會跟國際資訊做比對」，卻無法進一步說明參考哪些國際標準，以及環境標準是否成為公家機關取得憑證的關卡。對此，標準局副局長謝翰璋釋疑，確實會參考國際案例去訂定環保標準，但並不是由台灣研發一套規則。他說明，考量到台灣並無評估水力綠電憑證經驗，將邀請有經驗的國際組織來台灣，直接針對我國水庫環境進行驗證，這時候就可以套用國外長期使用的規則，不用自行發明規則，「學習別人經驗比較快。」經濟部曾說明，取得綠電憑證的慣常水力發電將特別標註屬於「大水力發電」，專門提供給有綠電需求，但不用符合RE100的廠商。按台電規劃，成本較低的大水力綠電憑證將與成本較高的綠電組合成綠電商品，初期預估1年先丟出5000萬度，推出產品分為2萬度、5萬度及20萬度等小度數商品；而為了防止綠電商品打亂市場價格，目前朝向售價為每度6元左右。若按度數及價格計算，台電一年可增加約3億元收入。官員解釋，這類綠電產品屬於給廠商的「補充性需求」，譬如說有中小企業有小額綠電需求，可以買產品滿足，或是有企業接近年尾還差一點點達到目標，也可以考慮添購該產品。