威震董座三溫暖遭伏擊！檢警拘提幕後藏鏡人　交保金額曝光

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威震集團董事長吳明達今年7月在天龍三溫暖前遭33歲彭姓男子伏擊5槍，造成吳的手部與囊姓司機腿部中彈，彭姓槍手經士林地檢署複訊後，依涉犯殺人未遂重罪、違反槍砲彈藥管制條例聲押禁見獲准。經過2個月調查，士檢今（24）日發動搜索，帶回幕後指使者四海幫郝姓大哥、宋男、柯男等9人，複訊後依殺人未遂罪諭知5至6萬元交保。彭姓槍手犯案後，便帶著作案手槍，主動前往大同警分局投案，他供稱自己原本在大同區開咖啡店，因不滿吳男指使手下前來收保護費，所以他才憤而找吳開槍，但檢方卻發現，彭男所使用的槍枝為美軍現役使用的制式槍枝，一般民眾難以取得，懷疑彭男為受人唆使。對此，咖啡廳老闆娘也稱彭男只是股東之一，店家並無遭恐嚇情事。彭男供詞引起警方懷疑，認定背後應有主使者，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送士檢，複訊後裁定羈押禁見。檢警持續追查，循線鎖定1名四海幫郝姓大哥，今日展開偵查行動，於屏東逮捕幕後教唆主嫌四海幫大哥郝姓男子及幕後指使者宋男等9名涉案幫眾到案，全案牽涉組織犯罪、殺人未遂、恐嚇取財未遂、違反槍炮彈刀條例偵辦，晚間陸續移送士檢複訊。綜合媒體報導，全案疑因東區三溫暖1名楊姓股東，與郝男有3000萬債務糾紛，郝男小弟曾前往三溫暖鬧事，吳得知此事後出面居中協調，不料卻公親變事主，疑為此引來郝男不滿，指使手下開槍警告。