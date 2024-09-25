無視經濟數據暴雷！美股收紅「道瓊、標指創新高」　輝達漲近4%

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中國出台新一輪經濟刺激計劃，幫助提振了與中國經濟有關聯的股票，也使得市場拋開嚴峻的9月消費者信心數據的影響，樂觀情緒難以被撼動，美股週二（24日）保持漲勢，4大指數收高，其中道瓊和標普500指數再創收盤新高。道瓊工業指數收盤上漲83.57點，漲幅0.19%，是連續第4個交易日創收盤新高紀錄；標普500指數收紅近0.3%，為連續第二日創收盤歷史新高；那斯達克指數收盤上漲約 0.6%。一份監管文件顯示，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳完成了股票出售，根據預先安排的計畫，已套現超過7億美元。此消息激勵輝達股價週二上漲3.9%至每股120.87美元，市值來到2.96兆美元。輝達上次市值超過3兆美元是在8月28日，當時股價下跌超過6%。中國政策推出組合拳救市，包括降低存款準備金率 (RRR) 和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例、創設新政策工具支持股市等。中國人民銀行（央行）大動作救市，也激勵了中概股走升，美國上市公司阿里巴巴和京東分別上漲7.88%和13.91%；工業股開拓重工上漲3.98%；拼多多飆升超11%。由於消費者對勞動力市場和整體經濟展望的擔憂，美國9月消費信心指數跌至98.7，為三年多來最大單月跌幅。在美國消費出現不安跡象之際，聯準會官員繼續暗示進一步降息的路徑將由即將公布的經濟數據推動。美國聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）週二解釋反對降息2碼的原因，指出擔心降息2碼將發出央行政策制定者預計未來經濟將疲軟的訊號，且聯準會在進一步降息時必須謹慎行事，因為擔心通膨可能會重來。鮑曼是9月利率會議上唯一反對降息2碼的聯邦公開市場委員會（FOMC）票委，也是2005年以來，聯準會理事會成員首次發表反對意見。截至目前，主要指數月度漲幅穩健。道瓊9月份上漲約1.6%，而標普500指數有望上漲1.5%，那斯達克指數本月有望上漲2%。部分漲幅是因為投資人對聯準會降息將推動經濟成長並提高獲利抱有希望。投資者正在等待本週晚些時候出爐的價格指標和美國個人支出數據，以進一步瞭解未來降息幅度。道瓊工業指數上漲83.57點，或0.20%，收報42208.22點。標普500指數微漲14.36點，或0.25%，收在5732.93點。以科技股為主的那斯達克指數挺升100.25點，或0.56%，收在18074.52點。費城半導體指數上漲65.97點，或1.31%，收在5091.78點。