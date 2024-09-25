拜登任內最後一場聯大演說　重申維護台海和平穩定

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）美國總統拜登今天發表任內最後一場聯大演說，除了呼籲團結及對世局保持樂觀，也提醒全球領導人今天的選擇，將決定未來十幾年的發展。談到信念時，他強調美國堅定維護台海和平穩定，反擊南海軍事脅迫。81歲的拜登（Joe Biden）將於明年1月卸任。他今天在聯合國大會的講台上拿自己的年紀自嘲，更不忘以全球領導人之姿要台下的各國元首保持樂觀。「即使戰爭帶來恐懼，我們也有前進的道路」。「情況會變得更好，我們不該忘記這點。」拜登重申全球必須支持烏克蘭直到烏克蘭戰勝後，將焦點轉向印太，表示美國需堅守原則，負責任地管理與中國的競爭，確保競爭不會演變成衝突。拜登談到中國的內容，十足反映兩強競合的本質。在打擊美國泛濫的強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）方面，拜登指出美國最近重啟與中國的合作，以遏止致命合成毒品的流通。「談到信念，美國堅定反對不公平的經濟競爭、反對其他國家在南海的軍事脅迫，及維護台海和平穩定，保護我們最先進的科技，確保它們不會被用來對付我們或我們的任何夥伴」。拜登說，美國將持續強化印太區域的聯盟及夥伴關係網絡。不過，這些夥伴關係「並非針對任何國家」，而是自由、開放、安全及和平的印太區域基石。多年來，中東緊張局勢是聯合國大會的焦點之一，今年也不例外。拜登樂觀表示，他相信以色列及巴勒斯坦武裝分子「哈瑪斯」（Hamas）即將達成停火及釋放人質協議；美國決心防止規模更大的戰爭席捲中東。話雖如此，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動襲擊、引爆加薩戰爭後，迄今不見任何停火曙光，戰火還可能席捲黎巴嫩。拜登說，黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）參與10月7日朝以色列發射火箭的攻擊行動。一年來，以色列與黎巴嫩邊境仍有許多人流離失所。「全面戰爭不符合任何人的利益」。聯合國大會開議期間，正值以色列與哈瑪斯持續交火近1年。以色列昨天針對真主黨據點發動大規模轟炸，已知558人喪命，包括50名兒童。拜登再次拋出以「結盟」為核心的外交政策，強調世界正處於轉折點，各領導人今天做出的選擇，將決定幾十年的未來。「我們會支持使各國團結的原則嗎？我們會堅定反對侵略嗎？我們會結束今天激烈的衝突嗎？我們會因應氣候變遷、飢餓及疾病等全球挑戰嗎？」今天或許是拜登最後一次登上全球舞台。回顧數月前的「換登」風波，他說，今年夏天，他面臨是否尋求連任總統的決定。「這是一個艱難的決定」。拜登表示，擔任總統是一生的榮譽，仍有許多事情想完成。雖然他熱愛這份工作，「我更愛我的國家」。在政壇打滾50年後，他決定是該讓新一代的領導者來引領美國往前走。「讓我們永遠別忘記，有些事情比留在權位上更重要。各位的人民才是最重要的」。拜登這週行程滿檔，除了21日在家鄉德拉瓦州舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會外，聯大期間也會議不斷。他26日將在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（編輯：陳承功）1130925