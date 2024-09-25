IU首爾開10萬人演唱會「全球場都鋪草坪保護墊」！場地砸12億韓元

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▲IU在演唱會場地鋪設草坪保護墊，還送粉絲坐墊等「伴手禮」。（圖／韓國論壇Theqoo）

▲IU首爾開唱前先送附近鄰居垃圾袋當賠禮，被居民大讚「10年來第一次遇到」。（圖／翻攝韓網）

南韓創作小天后IU（李知恩）21、22日在首爾世界盃競技場舉辦《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》巡迴演唱會安可場，不僅在開唱前先送附近居民垃圾袋當賠禮，IU為了不破壞草皮，還在整個球場鋪設草坪保護墊，更貼心的在塑膠椅上放上送歌迷的禮物，包含坐墊、望遠鏡、雨衣等，相當實用。據悉，為了這次開唱，IU光是處理場地相關費用就花了12億韓元（約新台幣2800萬），讓粉絲驚呼：「真的很了不起！」IU舉行演唱會的首爾世界盃競技場場地爭議頗多，不僅因為距離附近民宅太近，聲音難以隔絕，在演唱會開始前，還有不少球迷抨擊10萬粉絲輪番進場恐破壞球場草皮。為此，IU這次演唱會卯足全力做事前準備，包含先送了垃圾袋給附近居民當賠禮，希望他們體諒演唱會帶來的困擾；如今演唱會結束後，也有許多粉絲分享當天現場照片，發現整個場地都被鋪設了可排水透氣的草坪保護墊，讓擺在上方的塑膠椅不會壓壞草皮。更貼心的是，IU怕粉絲坐塑膠椅不舒服，每個位置也都擺上了紅色座墊，以及擔心下雨所發放的輕便雨衣，跟方便粉絲看演唱會而準備的望眼鏡。這3樣物品在演唱會後觀眾可全數帶走，宛如IU給大家送上的「伴手禮」一般，相當貼心又實用，讓不少粉絲再度被IU的暖舉給感動了。此外，網路上也有消息指出，IU這次為了場地砸重本花了12億韓元（約新台幣2800萬），包含場地租賃費用及8%的收益手續費，還有鋪設的全球場草坪保護費用，是相當可觀的金額，還一度還被誤傳成IU購買「新草坪」來替換。IU為了演唱會所做的付出，讓網友看了也紛紛大讚：「真的很了不起」、「不愧是國民女歌手」。但也有不少粉絲替IU抱不平，認為她已經花了場地租賃的費用，草坪的維護跟保護應該由球場來負責，怎麼會轉嫁到IU身上，心疼IU當了「冤大頭」。對此，首爾世界盃競技場沒有特別出面回應，但是根據租賃規定，歌手若想借用該場地舉辦演唱會，就要以降低草皮損傷的方式進行演出，否則草皮遭破壞，球場方面可依法求償，IU或許也是想減少相關爭議才大手筆出資吧。至於為何要選在世界盃競技場舉辦演唱會，是因為首爾綜合體育場（蠶室室內體育館）還在維修當中。