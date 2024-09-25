以國空襲已釀569死！黎巴嫩盼與美官員會面　外長：美國才能止戰

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以色列連日空襲黎巴嫩各地真主黨（Hezbollah）據點，自以色列23日空襲以來，已經造成569人死亡，其中包括50名兒童，此外一名真主黨指揮官也在空襲中喪生。黎巴嫩外交部長表示，只有美國才能幫忙結束戰爭。根據《路透社》報導，黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）目前正在紐約參加聯合國大會（General Assembly），他在「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）舉行的活動中指出，在以色列展開近來的空襲前，黎巴嫩已約有11萬人流離失所，「現在人數恐怕逼近50萬人」。他補充稱，黎巴嫩總理希望在未來兩天內與美國官員會面。美國總統拜登稍早在聯合國大會上呼籲各方保持冷靜，「全面戰爭不符合任何人的利益，即使現在局勢升級，仍有可能透過外交來解決。」不過對於拜登的演說，布哈比批評「不強硬、沒有希望」，並表示美國是唯一能真正在中東和黎巴嫩問題上發揮作用的國家，「美國是拯救我們的關鍵」。以色列自23日以來，對黎巴嫩展開大規模空襲，雙方的跨境火箭襲擊也加劇了人們對於全面戰爭的擔憂。以色列軍方表示，24日對黎巴嫩首都貝魯特進行空襲，使得真主黨飛彈部隊指揮官亞伯拉罕．古貝西 （Ibrahim Qubaisi）喪命。以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）24日表示，必須加強對真主黨的攻擊，不能給他們喘息的機會，「情勢需要在所有領域持續、強烈的行動」。黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）向半島電視台表示，以色列自23日以來的攻勢，已經造成569人死亡，其中包括50名兒童，此外還有1835人受傷。