超思進口蛋是陳吉仲蓋章決定的？內幕曝光　郭正亮：這人一定知道

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台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談農業部官員與中央畜產會承辦人員。對此，前立委蔡正元指出，此案會由下往上發展，因為這是前農業部長陳吉仲決定的事情，他自己先蓋章了；前立委郭正亮則說，時任次長的陳駿季一定知情。針對北檢辦超思進口蛋案，蔡正元24日在節目《張雅婷辣晚報》表示，如果總統賴清德將高端等幾個大案子辦下來，「我們就相信台南光電案你會辦！」不要只辦那些不知名的、阿薩布魯的案子。蔡正元質疑，超思、高端、台南光電這些案子證據都很齊全、很容易找，超思、高端和快篩劑的錢都是政府出的，而光電補助也是從台電出來的，「那個京華城，跟政府一毛錢都沒有關係的、跟老百姓一毛錢都沒有關係的，你把他辦成這麼轟天大案？」蔡正元續指，「你以為陳吉仲好欺負是不是？蔡英文不好欺負是不是？還是說陳時中你不敢辦？我們不曉得到底哪一回事！你總要給大家一個交代。」蔡正元認為，超思這個案子會由下往上發展，因為這是陳吉仲決定的，「說什麼柯文哲這個有蓋章、那個沒蓋章？我跟你說，陳吉仲自己就先蓋章了！」同台的郭正亮則表示，當時陳駿季是次長，「陳駿季一定知道！」